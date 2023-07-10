Южная Корея передала Украине больше нелетальной помощи, — CNN
В Южной Корее решили предоставить Украине нелетальную помощь. Что именно это будет, пока неизвестно.
Об этом пишет CNN, ссылаясь на Министерство национальной обороны Южной Кореи.
Как будет помогать Южная Корея
Ранее Associated Press сообщало, что президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил о том, что Южная Корея будет оказывать Украине и дальше гуманитарную и финансовую поддержку. Это будут машины для разминирования и скорой кареты.
"Южная Корея неоднократно отстаивала свою позицию не снабжать Украину летальным оружием после вторжения России", — добавили в издании.
Реакция на подрыв Каховской ГЭС
Известно, что Южная Корея планировала предоставить Украине гуманитарную помощь в размере одного миллиона долларов США. Это предложение стало ответом на катастрофическое разрушение Каховской ГЭС.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский попросил у Южной Кореи системы противовоздушной обороны. Это необходимость для Украины, чтобы защитить людей и дальше в состоянии отстроить страну.