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Южная Корея передала Украине больше нелетальной помощи, — CNN

10 июля 2023 18:05
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Южная Корея передала Украине больше нелетальной помощи, — CNN
Президенты Украины и Южной Кореи с делегациями своих стран на переговорах в Японии 21 мая 2023 года. Фото: Офис Президента
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Южной Корее решили предоставить Украине нелетальную помощь. Что именно это будет, пока неизвестно.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на Министерство национальной обороны Южной Кореи.

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Как будет помогать Южная Корея

Ранее Associated Press сообщало, что президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил о том, что Южная Корея будет оказывать Украине и дальше гуманитарную и финансовую поддержку. Это будут машины для разминирования и скорой кареты.

"Южная Корея неоднократно отстаивала свою позицию не снабжать Украину летальным оружием после вторжения России", — добавили в издании.

Реакция на подрыв Каховской ГЭС

Известно, что Южная Корея планировала предоставить Украине гуманитарную помощь в размере одного миллиона долларов США. Это предложение стало ответом на катастрофическое разрушение Каховской ГЭС.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский попросил у Южной Кореи системы противовоздушной обороны. Это необходимость для Украины, чтобы защитить людей и дальше в состоянии отстроить страну.

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