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Північна Корея відправила Росії велику кількість снарядів — стали відомі цифри

12 травня 2024 23:42
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Скільки снарядів Північна Корея відправляє Росії
Боєприпаси виробництва КНДР. Фото ілюстративне: censor.net
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

За минулі дев'ять місяців Північна Корея відправила Росії близько 6700 контейнерів зі снарядами. Ймовірно, є поставки і зброї. 

Про це у неділю, 12 квітня, повідомило південнокорейське видання Yonhap, посилаючись на міністра оборони Південної Кореї Шин Вон Сіка.

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Очільник оборонного відомства Південної Кореї заявив, що КНДР почала активно постачати боєприпаси Росії після саміту між їхніми лідерами, який відбувся у вересні 2023 року. Відтоді Кремль, ймовірно, отримав 3 мільйони 152-мм артснарядів або 500 тисяч 122-мм артилерійських снарядів.

Водночас розвідка країни вивчає підозри щодо постачань до Росії північнокорейської зброї, яка вироблялась у 1970-х роках.

"НРС детально аналізує відповідну обставину, а також продовжує відстежувати загальне військове співробітництво між Північною Кореєю і Росією", — заявили в південнокорейській розвідці.

Нагадаємо, за даними Reuters, близько половини ракет КНДР, запущених Росією по Україні, не досягли цілей.

Також ми розповідали, що побажав російському диктатору Путіну лідер КНДР Кім Чен Ин на 9 травня. 

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