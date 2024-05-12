Скільки снарядів Північна Корея відправляє Росії

Боєприпаси виробництва КНДР. Фото ілюстративне: censor.net

За минулі дев'ять місяців Північна Корея відправила Росії близько 6700 контейнерів зі снарядами. Ймовірно, є поставки і зброї.

Про це у неділю, 12 квітня, повідомило південнокорейське видання Yonhap, посилаючись на міністра оборони Південної Кореї Шин Вон Сіка.

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Очільник оборонного відомства Південної Кореї заявив, що КНДР почала активно постачати боєприпаси Росії після саміту між їхніми лідерами, який відбувся у вересні 2023 року. Відтоді Кремль, ймовірно, отримав 3 мільйони 152-мм артснарядів або 500 тисяч 122-мм артилерійських снарядів.

Водночас розвідка країни вивчає підозри щодо постачань до Росії північнокорейської зброї, яка вироблялась у 1970-х роках.

"НРС детально аналізує відповідну обставину, а також продовжує відстежувати загальне військове співробітництво між Північною Кореєю і Росією", — заявили в південнокорейській розвідці.

Нагадаємо, за даними Reuters, близько половини ракет КНДР, запущених Росією по Україні, не досягли цілей.

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