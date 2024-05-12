Сколько снарядов Северная Корея отправляет России

Боеприпасы производства КНДР. Фото иллюстративное: censor.net

За прошедшие девять месяцев Северная Корея отправила России около 6700 контейнеров со снарядами. Вероятно, есть поставки и оружия.

Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщило южнокорейское издание Yonhap, ссылаясь на министра обороны Южной Кореи Шин Вон Сика.

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Глава оборонного ведомства Южной Кореи заявил, что КНДР начала активно поставлять боеприпасы России после состоявшегося в сентябре 2023 года саммита между их лидерами. С тех пор Кремль, вероятно, получил 3 миллиона 152-мм артснарядов или 500 тысяч 122-мм артиллерийских снарядов.

В то же время разведка страны изучает подозрения по поставкам в Россию северокорейского оружия, которое производилось в 1970-х годах.

"НРС детально анализирует соответствующее обстоятельство, а также продолжает отслеживать общее военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией", — заявили в южнокорейской разведке.

Напомним, по данным Reuters, около половины ракет КНДР, запущенных Россией по Украине, не достигли целей.

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