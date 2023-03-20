Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна
Очільниця міноборони Північної Македонії підтвердила факт передачі Україні штурмових літаків Су-25. Крім того, Україна просить у північномакедонських партнерів гелікоптери Мі-24.
Про це повідомляє видання Janes.
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Літаки для ЗСУ
Міністерка оборони Північної Македонії Славянка Петровська підтвердила неофіційну інформацію про передачу Україні штурмових літаків Су-25.
Видання Janes раніше писало про те, що Північна Македонія передача на потреби Збройних сил України три одномісних Су-25 та один двомісний Су-25УБ.
Що ще просила Україна
Раніше північномакедонські ЗМІ писали, що Україна просила у цієї балканської країни не тільки літаки.
Також українська влада попросила у Північної Македонії штурмові гелікоптери. Зараз розглядається варіант передачі Збройним силам України 12 штурмовиків Мі-24.
Нагадаємо, що днями міністри оборони Польщі і Словаччини обговорили створення нової коаліції на підтримку України. Метою цієї коаліції є передача Україні бойових літаків, зокрема, винищувачів МіГ-29.
Додамо, що президент Польщі Анджей Дуда підтвердив — у найближчі дні ця країна передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29.
А прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив про те, що уряд цієї країни погодив передачу ЗСУ бойових винищувачів МіГ-29.
Фото: НАТО