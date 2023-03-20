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Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

20 березня 2023 14:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Північна Македонія надала на потреби України літаки Су-25, розглядається і постачання штурмових гелікоптерів
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Очільниця міноборони Північної Македонії підтвердила факт передачі Україні штурмових літаків Су-25. Крім того, Україна просить у північномакедонських партнерів гелікоптери Мі-24.

Про це повідомляє видання Janes.

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Літаки для ЗСУ

Міністерка оборони Північної Македонії Славянка Петровська підтвердила неофіційну інформацію про передачу Україні штурмових літаків Су-25.

Видання Janes раніше писало про те, що Північна Македонія передача на потреби Збройних сил України три одномісних Су-25 та один двомісний Су-25УБ.

Що ще просила Україна

Раніше північномакедонські ЗМІ писали, що Україна просила у цієї балканської країни не тільки літаки.

Також українська влада попросила у Північної Македонії штурмові гелікоптери. Зараз розглядається варіант передачі Збройним силам України 12 штурмовиків Мі-24.

Нагадаємо, що днями міністри оборони Польщі і Словаччини обговорили створення нової коаліції на підтримку України. Метою цієї коаліції є передача Україні бойових літаків, зокрема, винищувачів МіГ-29.

Додамо, що президент Польщі Анджей Дуда підтвердив — у найближчі дні ця країна передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29.

А прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заявив про те, що уряд цієї країни погодив передачу ЗСУ бойових винищувачів МіГ-29.

Фото: НАТО

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