Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина
Глава минобороны Северной Македонии подтвердила факт передачи Украине штурмовых самолетов Су-25. Кроме того, Украина просит у северомакедонских партнеров вертолеты Ми-24.
Об этом сообщает издание Janes.
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Самолеты для ВСУ
Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская подтвердила неофициальную информацию о передаче Украине штурмовых самолетов Су-25.
Издание Janes ранее писало о том, что Северная Македония передача на нужды Вооруженных сил Украины три одноместных Су-25 и один двухместный Су-25УБ.
Что еще просила Украина
Ранее северомакедонские СМИ писали, что Украина просила у этой балканской страны не только самолеты.
Также украинские власти попросили у Северной Македонии штурмовые вертолеты. В настоящее время рассматривается вариант передачи Вооруженным силам Украины 12 штурмовиков Ми-24.
Напомним, на днях министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов, в частности истребителей МиГ-29.
Добавим, что президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что в ближайшие дни эта страна передаст Украине четыре истребителя МиГ-29.
А премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заявил о том, что правительство этой страны согласовало передачу ВСУ боевых истребителей МиГ-29.
Фото: НАТО