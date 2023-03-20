Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

Северная Македония предоставила на нужды Украины самолеты Су-25, рассматривается и поставка штурмовых вертолетов

Глава минобороны Северной Македонии подтвердила факт передачи Украине штурмовых самолетов Су-25. Кроме того, Украина просит у северомакедонских партнеров вертолеты Ми-24.

Об этом сообщает издание Janes.

Самолеты для ВСУ

Министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская подтвердила неофициальную информацию о передаче Украине штурмовых самолетов Су-25.

Издание Janes ранее писало о том, что Северная Македония передача на нужды Вооруженных сил Украины три одноместных Су-25 и один двухместный Су-25УБ.

Что еще просила Украина

Ранее северомакедонские СМИ писали, что Украина просила у этой балканской страны не только самолеты.

Также украинские власти попросили у Северной Македонии штурмовые вертолеты. В настоящее время рассматривается вариант передачи Вооруженным силам Украины 12 штурмовиков Ми-24.

Напомним, на днях министры обороны Польши и Словакии обсудили создание новой коалиции в поддержку Украины. Целью этой коалиции является передача Украине боевых самолетов, в частности истребителей МиГ-29.

Добавим, что президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что в ближайшие дни эта страна передаст Украине четыре истребителя МиГ-29.

А премьер-министр Словакии Эдуард Гегер заявил о том, что правительство этой страны согласовало передачу ВСУ боевых истребителей МиГ-29.

Фото: НАТО