В ГУР розповіли новини з Кремля після бунту Пригожина

Очільник ПВК Вагнер Євген Пригожин. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

Після заколоту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в Кремлі розпочались цікаві процеси, під час яких серйозно взялись за перерозподіл сфер впливу. Загалом Конфлікт Пригожин-Шойгу нікуди не подівся і скоро ми побачимо його нові прояви.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів речник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов.

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"Пиво бродить. Там ідуть цікаві процеси, серйозно взялись за перерозподіл сфер впливу. Конфлікт Пригожин-Шойгу нікуди не подівся і скоро ми побачимо його нові прояви. Весь світ побачив, що цар не справжній. Путін або людина, схожа на Путіна, повністю ситуацію не контролює", — уточнив Юсов.

На його переконання, бунт чи заколот — не придушено. Його "зарєшали" самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та інші люди. Їхні прізвища не називаються.

"Це означає, що конфліктна ситуація нікуди не поділась. Скоро будемо бачити новини стосовно кадрових рішень, подій та перестановок на території Московії. Вежі Кремля дуже натхненно поміж собою конкурують та воюють. І заради цього вони готові вбивати росіян, і тут можемо лише побажати успіху усім учасникам змагань", — підсумував Юсов.

Нагадаємо, за даними американського видання The Wall Street Journal, Кремль розпочав репресії проти вищого офіцерського складу армії РФ після бунту Євгена Пригожина. Було затримано 13 високопосадовців, ще 15 звільнено чи відсторонено від служби.