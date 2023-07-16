В ГУР рассказали новости из Кремля после бунта Пригожина

Глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. Фото: Reuters/Alexander Ermochenko

После мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в Кремле начались интересные процессы, при которых серьезно взялись за перераспределение сфер влияния. В общем, конфликт Пригожин-Шойгу никуда не делся и скоро мы увидим его новые проявления.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал спикер Главного управления разведки МО Андрей Юсов.

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"Пиво бродит. Там идут интересные процессы, серьезно взялись за перераспределение сфер влияния. Конфликт Пригожин-Шойгу никуда не делся и скоро мы увидим его новые проявления. Весь мир увидел, что царь не настоящий. Путин или человек, похожий на Путина, полностью ситуацию не контролирует", — уточнил Юсов.

По его убеждению, бунт или мятеж — не подавлено. Его "зарешали" самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и другие люди. Их фамилии не называются.

"Это значит, что конфликтная ситуация никуда не делась. Скоро будем видеть новости о кадровых решениях, событиях и перестановках на территории Московии. Башни Кремля очень вдохновенно между собой конкурируют и воюют. И ради этого они готовы убивать россиян, и здесь можем только пожелать успеха всем участникам соревнований", — подытожил Юсов.

Напомним, по данным американского издания The Wall Street Journal, Кремль приступил к репрессиям против высшего офицерского состава армии РФ после бунта Евгения Пригожина. Были задержаны 13 чиновников, еще 15 освобождены или отстранены от службы.