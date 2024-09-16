Зеленський відповів, на якому етапі знаходиться план перемоги України у війні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 16 вересня, заявив, що його план перемоги готовий на понад 90%. Вже наступного тижня він представить його українським союзникам.

Про це Зеленський заявив під час вечірнього відеозвернення.

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"Протягом усього дня в різних форматах — наради з підготовки нашого, українського, Плану перемоги. Реальне наповнення всіх пунктів. Військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне", — сказав президент.

Зеленський зауважив, що до підготовки залучені ключові особи за кожним напрямом. А необхідні для України кроки вже визначені абсолютно чітко.

"Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру — реального, справедливого миру", — додав він.