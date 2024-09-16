Зеленский ответил, на каком этапе находится план победы Украины в войне

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 16 сентября, заявил, что его план победы готов более чем на 90%. Уже на следующей неделе он представит его украинским союзникам.

Об этом Зеленский заявил во время вечернего видеообращения.

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План для победы Украины

"В течение всего дня в разных форматах — совещания по подготовке нашего, украинского, Плана победы. Реальное наполнение всех пунктов. Военное наполнение, политическое, дипломатическое, экономическое", — сказал президент.

Зеленский отметил, что к подготовке привлечены ключевые лица по каждому направлению. А необходимые для Украины шаги уже определены совершенно четко.

"То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира — реального, справедливого мира", – добавил он.