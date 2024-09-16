Що відбувається на фронті станом на 16 вересня - відеозвернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Головком повідомив про ситуацію на фронті, зокрема, щодо Курахівського напрямку.

Про це український лідер сказав під час вечірнього відеозвернення.

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Ситуація на напрямках фронту

"Сьогодні майже весь день — воєнні питання передусім. Була доповідь Головкома Сирського — тривала розмова на початку дня, щойно говорили з ним за підсумками дня", — сказав Зеленський.

За його словами, від початку доби на фронті відбулося вже понад сотня боїв, найбільше — на Курахівському та Покровському напрямках. Сили оборони захищають позиції.

Окремо й детально Сирський проінформував щодо Курської операції — кожного дня діємо саме так, як передбачали. Український президент подякував кожній бригаді та підрозділу за злагоджені кроки й реальну стійкість.

Крім того, Зеленський підписав кілька указів про відзначення наших воїнів державними нагородами — йдеться про учасників Курської операції.