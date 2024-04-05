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Плюс одна "бавовна" в РФ за ніч — у Єйську поскаржилися на вибухи

5 квітня 2024 04:59
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи в Єйську зараз 5 квітня - що відомо
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Вибухи пролунали у п'ятницю, 5 квітня, у Єйську Краснодарського краю в Росії. У місті було дуже гучно.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Офіційної інформації про атаку немає, однак, за даними ЗМІ, було чутно понад 10 вибухів.

В результаті, за попередніми даними, над містом спрацювала система ППО.

Як розповіли SHOT місцеві жителі, все почалося близько 3 години ночі, крім гучних вибухів також було чути звук автоматних черг у районі місцевого аеродрому та Військового містечка. 

Росіяни з приводу цього влаштували справжню істерику в мережі.

Плюс одна "бавовна" в РФ за ніч — у Єйську поскаржилися на вибухи - фото 1
Вибухи в Єйську — реакція. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 квітня вибухи також пролунали у Ростовській області РФ. Регіон атакували дронами.

А перед цим вибухи лунали у Курській та Воронезькій областях.

Крім того, 1 квітня поблизу Москви сталася пожежа на підприємстві. Відомо, що займання відбулося на "Електроізоліті", що за 70 км від російської столиці. 

війна
вибух
Росія
атака

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