Вибухи в Єйську зараз 5 квітня - що відомо

Вибух. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи пролунали у п'ятницю, 5 квітня, у Єйську Краснодарського краю в Росії. У місті було дуже гучно.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вибухи в Єйську 5 квітня

Офіційної інформації про атаку немає, однак, за даними ЗМІ, було чутно понад 10 вибухів.

В результаті, за попередніми даними, над містом спрацювала система ППО.

Як розповіли SHOT місцеві жителі, все почалося близько 3 години ночі, крім гучних вибухів також було чути звук автоматних черг у районі місцевого аеродрому та Військового містечка.

Росіяни з приводу цього влаштували справжню істерику в мережі.

Вибухи в Єйську — реакція. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 квітня вибухи також пролунали у Ростовській області РФ. Регіон атакували дронами.

А перед цим вибухи лунали у Курській та Воронезькій областях.

Крім того, 1 квітня поблизу Москви сталася пожежа на підприємстві. Відомо, що займання відбулося на "Електроізоліті", що за 70 км від російської столиці.