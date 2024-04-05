Взрывы в Ейске сейчас 5 апреля – что известно

Плюс одна "бавовна" в РФ за ночь — в Ейске пожаловались на взрывы
Взрывы раздались в пятницу, 5 апреля, в Ейске Краснодарского края в России. В городе было очень громко.
Об этом сообщают росСМИ.
Взрывы в Ейске 5 апреля
Официальной информации об атаке нет, однако, по данным СМИ, было слышно более 10 взрывов.
В результате, по предварительным данным, над городом сработала система ПВО.
Как рассказали SHOT местные жители, все началось около 3 часов ночи, кроме громких взрывов также был слышен звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и Военного городка.
Россияне по этому поводу устроили настоящую истерику в сети.
Напомним, 5 апреля взрывы также прогремели в Ростовской области РФ. Регион атаковали дронами.
А перед этим взрывы раздавались в Курской и Воронежской областях.
Кроме того, 1 апреля вблизи Москвы произошел пожар на предприятии. Известно, что возгорание произошло на "Электроизолите" в 70 км от российской столицы.
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