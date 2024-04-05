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Плюс одна "бавовна" в РФ за ночь — в Ейске пожаловались на взрывы

5 апреля 2024 04:59
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Взрывы в Ейске сейчас 5 апреля – что известно
Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Взрывы раздались в пятницу, 5 апреля, в Ейске Краснодарского края в России. В городе было очень громко.

Об этом сообщают росСМИ.

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Взрывы в Ейске 5 апреля

Официальной информации об атаке нет, однако, по данным СМИ, было слышно более 10 взрывов.

В результате, по предварительным данным, над городом сработала система ПВО.

Как рассказали SHOT местные жители, все началось около 3 часов ночи, кроме громких взрывов также был слышен звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и Военного городка.

Россияне по этому поводу устроили настоящую истерику в сети.

Плюс одна "бавовна" в РФ за ночь — в Ейске пожаловались на взрывы - фото 1
Взрывы в Ейске – реакция. Фото: скриншот

Напомним, 5 апреля взрывы также прогремели в Ростовской области РФ. Регион атаковали дронами.

А перед этим взрывы раздавались в Курской и Воронежской областях.

Кроме того, 1 апреля вблизи Москвы произошел пожар на предприятии. Известно, что возгорание произошло на "Электроизолите" в 70 км от российской столицы.

война
взрыв
Россия
атака

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