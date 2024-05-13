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По нафтобазі та електропідстанції у Росії вдарили безпілотники СБУ, — джерело

13 травня 2024 12:43
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
По нафтобазі та електропідстанції у Росії вдарили безпілотники СБУ, — джерело
Військовий запускає дрон. Фото: Red Cat Holdings
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

В Липецькій та Бєлгородській областях Росії вночі 13 травня було неспокійно. У цих областях працювали дрони Служби безпеки України, що призвело до пожеж на нафтобазі та електростанції. 

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на поінформовані джерела.

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Відповідно до інформації наших джерел, упродовж минулої ночі безпілотники Служби безпеки України працювали в Липецькій та Бєлгородській областях Російської Федерації. В результаті їхньої роботи сталася пожежа на території нафтової бази "Осколнафтопостачання", що знаходиться біля населеного пункту Старий Оскол, а також на електропідстанції "Єлецька" з потужністю 500 кВ.

Вночі росіяни повідомляли в соціальних мережах про численні вибухи біля нафтової бази в Бєлгородській області. Також голова Липецької області заявив про пожежу на електропідстанції "Єлецька". Ця підстанція має важливе значення, оскільки вона постачає електроенергію тяговим підстанціям РЖД, нафтоперекачувальній станції "Станова" та забезпечує енергетичний транзит між Липецькою, Орловською та Брянською областями.

"Російська промисловість, яка працює на війну проти України, залишатиметься законною ціллю для СБУ. Заходи для підриву воєнного потенціалу ворога продовжуватимуться", — заявило джерело.

Нагадаємо, вдень у Бєлгороді пролунали потужні вибухи. Згодом стало відомо, що зруйновано підʼїзд багатоповерхівки, а потім, під час розбору завалів, упав дах будинку.

Увечері в Бєлгороді знову лунали вибухи. Місцеві повідомляли про пошкодження житлового будинку.

СБУ
війна
пожежа
вибух
росіяни
Бєлгородська область
війна в Україні
Росія
Білгород

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