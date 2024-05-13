По нефтебазе и электроподстанции в России ударили беспилотники СБУ, — источник

Военный запускает дрон. Фото: Red Cat Holdings

В Липецкой и Белгородской областях России ночью 13 мая было неспокойно. В этих областях работали дроны Службы безопасности Украины, что привело к пожарам на нефтебазе и электростанции.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на информированные источники.

Читайте также:

Взрывы в России

Согласно информации наших источников, за прошедшую ночь беспилотники Службы безопасности Украины работали в Липецкой и Белгородской областях Российской Федерации. В результате их работы произошел пожар на территории нефтяной базы "Осколнефтеснабжение", которая находится возле населенного пункта Старый Оскол, а также на электроподстанции "Елецкая" с мощностью 500 кВ.

Ночью россияне сообщали в социальных сетях о многочисленных взрывах около нефтяной базы в Белгородской области. Также глава Липецкой области заявил о пожаре на электроподстанции "Елецкая". Эта подстанция имеет важное значение, поскольку поставляет электроэнергию тяговым подстанциям РЖД, нефтеперекачивающей станции "Станова" и обеспечивает энергетический транзит между Липецкой, Орловской и Брянской областями.

"Российская промышленность, которая работает на войну против Украины, будет оставаться законной целью для СБУ. Меры по подрыву военного потенциала врага будут продолжаться", — заявил источник.

Напомним, днем в Белгороде прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что разрушен подъезд многоэтажки, а затем, при разборе завалов, упала крыша дома.

Вечером в Белгороде снова раздавались взрывы. Местные сообщали о повреждении жилого дома.