Повітряна тривога в Україні зараз, у неділю, 26 травня - що відомо

Безпілотник і ракета в небі. Фото ілюстративне: depositphotos.com/Lepasik

Повітряну тривогу в Україні оголосили вранці у неділю, 26 травня. Вона пролунала одночасно у всіх регіонах о 09:16. Повітряні сили Збройних сил України попередили про ракетну небезпеку.

Про це повідомили у ПС ЗСУ.

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Повітряна тривога 26 травня. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні 26 травня — що відомо

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", — йдеться в повідомленні.

Відтак, наразі на карті України червоні всі області без винятку.

Повітряна тривога в Україні 26 травня. Фото: скриншот

Станом на 09:28 моніторингові канали повідомили про швидкісну ціль на Сумщині.

Нагадаємо, у ніч з 25 на 26 травня 2024 року російські окупанти вчергове атакували Україну. Загарбники завдали ракетно-авіаційного удару по території нашої країни із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА. Воїни Збройних сил України знищили більшу частину ворожих цілей.

Вночі 26 травня під час повітряної тривоги пролунали вибухи в Одесі: Сили оборони вели бойову роботу, знищуючи ворожі безпілотники.

Також ми повідомляли, що внаслідок обстрілу Харкова вдень 25 травня 5 людей загинули, 59 зазнали поранень, а ще 17 вважають зниклими безвісти.