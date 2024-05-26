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По всей Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза

26 мая 2024 09:21
обновлено: 09:30
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Воздушная тревога в Украине сейчас, в воскресенье, 26 мая – что известно
Беспилотник и ракета в небе. Фото иллюстративное: depositphotos.com/Lepasik
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Воздушная тревога в Украине была объявлена утром в воскресенье, 26 мая. Она прозвучала одновременно во всех регионах в 09.16. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупредили о ракетной опасности.

Об этом сообщили в ВС ВСУ.

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Воздушная тревога 26 мая. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине 26 мая — что известно

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", — говорится в сообщении.

Следовательно, на карте Украины красные все области без исключения.

По всей Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза - фото 2
Воздушная тревога в Украине 26 мая. Фото: скриншот

По состоянию на 09:28 мониторинговые каналы сообщили о скоростной цели в Сумской области.

Напомним, в ночь с 25 на 26 мая 2024 года российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по территории нашей страны с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БПЛА. Воины Вооруженных сил Украины уничтожили большую часть враждебных целей.

Ночью 26 мая во время воздушной тревоги раздались взрывы в Одессе: Силы обороны вели боевую работу, уничтожая вражеские беспилотники.

Также мы сообщали, что в результате обстрела Харькова днем 25 мая 5 человек погибли, 59 получили ранения, а еще 17 считают пропавшими без вести.

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