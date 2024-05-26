Воздушная тревога в Украине сейчас, в воскресенье, 26 мая – что известно

По всей Украине объявлена воздушная тревога — какая угроза
Воздушная тревога в Украине была объявлена утром в воскресенье, 26 мая. Она прозвучала одновременно во всех регионах в 09.16. Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупредили о ракетной опасности.
Об этом сообщили в ВС ВСУ.
Воздушная тревога в Украине 26 мая — что известно
"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область)", — говорится в сообщении.
Следовательно, на карте Украины красные все области без исключения.
По состоянию на 09:28 мониторинговые каналы сообщили о скоростной цели в Сумской области.
Напомним, в ночь с 25 на 26 мая 2024 года российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Захватчики нанесли ракетно-авиационный удар по территории нашей страны с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БПЛА. Воины Вооруженных сил Украины уничтожили большую часть враждебных целей.
Ночью 26 мая во время воздушной тревоги раздались взрывы в Одессе: Силы обороны вели боевую работу, уничтожая вражеские беспилотники.
Также мы сообщали, что в результате обстрела Харькова днем 25 мая 5 человек погибли, 59 получили ранения, а еще 17 считают пропавшими без вести.
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