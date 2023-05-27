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Поблизу Бердянська пролунав вибух, палають бази окупантів

27 травня 2023 12:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Поблизу Бердянська пролунав вибух, палають бази окупантів
Наслідки вибуху в окупованому Бердянську. Фото: скріншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У суботу, 27 травня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. Був "приліт" по базах окупантів в місті.

Про це повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов в ефірі телемарафону.

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Вибухи на базах в окупантів

Сьогодні, 27 травня, в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунала сирена повітряної тривоги. Згодом, у місті почулися вибухи. Як з'ясувалося, вибух трапився на базах, де розміщувались окупанти. 

"Буквально кілька хвилин тому був черговий неймовірний приліт по базах відпочинку "Хімік", "Весна" в селі Новопетрівка Бердянського району на узбережжі Азовського моря, де розміщувались окупанти", — розповів Дудукалов. 

Він додав, що "за останні такі кілька акцій" померлих окупантів можна рахувати вже не десятками, а сотнями.

Нагадаємо, ввечері 25 травня в тимчасово окупованому Бердянську трапився вибух у районі Лазурного, де перебувають російські окупанти. Бердянська військова міська адміністрація повідомляє, що знищено російські установки С-300.

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