Поблизу Бердянська пролунав вибух, палають бази окупантів

Наслідки вибуху в окупованому Бердянську. Фото: скріншот з відео

У суботу, 27 травня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи. Був "приліт" по базах окупантів в місті.

Про це повідомив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов в ефірі телемарафону.

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Вибухи на базах в окупантів

Сьогодні, 27 травня, в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунала сирена повітряної тривоги. Згодом, у місті почулися вибухи. Як з'ясувалося, вибух трапився на базах, де розміщувались окупанти.

"Буквально кілька хвилин тому був черговий неймовірний приліт по базах відпочинку "Хімік", "Весна" в селі Новопетрівка Бердянського району на узбережжі Азовського моря, де розміщувались окупанти", — розповів Дудукалов.

Він додав, що "за останні такі кілька акцій" померлих окупантів можна рахувати вже не десятками, а сотнями.

Нагадаємо, ввечері 25 травня в тимчасово окупованому Бердянську трапився вибух у районі Лазурного, де перебувають російські окупанти. Бердянська військова міська адміністрація повідомляє, що знищено російські установки С-300.