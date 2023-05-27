Вблизи Бердянска раздался взрыв, пылают базы оккупантов

Последствия взрыва в оккупированном Бердянске. Фото: скриншот с видео

В субботу, 27 мая, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздались взрывы. Был "прилет" по базам оккупантов в городе.

Об этом сообщил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов в эфире телемарафона.

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Взрывы на базах в оккупантов

Сегодня, 27 мая, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прозвучала сирена воздушной тревоги. Впоследствии в городе послышались взрывы. Как выяснилось, взрыв произошел на базах, где размещались оккупанты.

"Буквально несколько минут назад был очередной невероятный прилет по базам отдыха "Химик", "Весна" в селе Новопетровка Бердянского района на побережье Азовского моря, где размещались оккупанты", — рассказал Дудукалов.

Он добавил, что "за последние несколько таких акций" умерших оккупантов можно считать уже не десятками, а сотнями.

Напомним, вечером 25 мая во временно оккупированном Бердянске произошел взрыв в районе Лазурного, где находятся российские оккупанты. Бердянская военная городская администрация сообщает, что уничтожены российские установки С-300.