В тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух

Дим від вибуху в Бердянську. Фото: соцмережі

Ввечері, 25 травня, жителі Бердянська почали публікувати кадри вибухів. На відео видно, як щось зірвалось.

Відео опублікував місцевий український блогер.

Читайте також:

Вибух в Бердянську

Місцеві жителі опублікували фото та відео вибуху в Бердянську. Як пише місцевий блогер вибух стався в районі Лазурного, де знаходяться російські окупанти.

Бердянська військова міська адміністрація повідомляє, що знищено російські установки С-300.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що уражено склад боєкомплектів, склад паливо-мастильних матеріалів та місце розташування особового складу РФ.

Фото вибуху в Бердянську. Фото: соцмережі

Нагадаємо, що мер Мелітополя Іван Федоров прокоментував вибухи в районі аеропорту Бердянська. За його словами, росіянам неспокійно навіть у глибокому тилу, а ППО не справляється.

Вночі, 21 травня, українські військові уразили штаб окупантів у Бердянську. Наразі невідомо, скільки загарбників вдалося ліквідувати.