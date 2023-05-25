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В тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух

25 травня 2023 23:59
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
В тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух
Дим від вибуху в Бердянську. Фото: соцмережі
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Ввечері, 25 травня, жителі Бердянська почали публікувати кадри вибухів. На відео видно, як щось зірвалось.

Відео опублікував місцевий український блогер. 

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Місцеві жителі опублікували фото та відео вибуху в Бердянську. Як пише місцевий блогер вибух стався в районі Лазурного, де знаходяться російські окупанти.

Бердянська військова міська адміністрація повідомляє, що знищено російські установки С-300.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що уражено склад боєкомплектів, склад паливо-мастильних матеріалів та місце розташування особового складу РФ.

Бердянськ
Фото вибуху в Бердянську. Фото: соцмережі

Нагадаємо, що мер Мелітополя Іван Федоров прокоментував вибухи в районі аеропорту Бердянська. За його словами, росіянам неспокійно навіть у глибокому тилу, а ППО не справляється.

Вночі, 21 травня, українські військові уразили штаб окупантів у Бердянську. Наразі невідомо, скільки загарбників вдалося ліквідувати.

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