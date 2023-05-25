В тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух
Ввечері, 25 травня, жителі Бердянська почали публікувати кадри вибухів. На відео видно, як щось зірвалось.
Відео опублікував місцевий український блогер.
Вибух в Бердянську
Місцеві жителі опублікували фото та відео вибуху в Бердянську. Як пише місцевий блогер вибух стався в районі Лазурного, де знаходяться російські окупанти.
Бердянська військова міська адміністрація повідомляє, що знищено російські установки С-300.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що уражено склад боєкомплектів, склад паливо-мастильних матеріалів та місце розташування особового складу РФ.
Нагадаємо, що мер Мелітополя Іван Федоров прокоментував вибухи в районі аеропорту Бердянська. За його словами, росіянам неспокійно навіть у глибокому тилу, а ППО не справляється.
Вночі, 21 травня, українські військові уразили штаб окупантів у Бердянську. Наразі невідомо, скільки загарбників вдалося ліквідувати.