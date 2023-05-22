Істерика росіян та меми українців — події в Бєлгороді 22 травня

Вибухи в російському Бєлгороді. Фото: колаж Новини.LIVE

У понеділок, 22 травня, в Бєлгородській області знову пролунали вибухи. Місцеві соцмережі заявляють про українські танки, які нібито перетнули кордон та роботу вигаданої української ДРГ.

Новини.LIVE зібрали істеричні реакції місцевих жителів на події в Бєлгороді.

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Події в Бєлгороді

Понеділок для мешканців російського Бєлгорода, що знаходиться на кордоні з Україною, "почався не з кави". По місцевих радіостанціях оголошували про звільнення міста і поширювали заклики до евакуації, звучала повітряна тривога, регіон атакували БпЛА, а російські добровольці заявили про звільнення кількох населених пунктів.

Росіяни істерично реагують та в паніці евакуюються з міста та населених пунктів, а українців зірвали мережу мемами та жартами про "Бєлгородську Народну Республіку".

Реакція росіян

Реакція та меми українців

Сьогоднішні події в російському Бєлгороді неабияк потішили українців. Зокрема, користувачі жартують, що "контрнаступ пішов на Бєлгород", мовляв, "ЗСУ передумали йти на Крим, а пішли звільняти Бєлгород", інші зауважують, що "нас там немає".

Українці також масово жартують і про приєднання Бєлгородської області до України і відокремленні від Росії у новостворену "Бєлгородську народну республіку" — з новим керівництвом і військовими нагородами за "звільнення" регіону.

Що відбувається у Бєлгороді

На початку дня 22 травня добровольці розповсюдили відео, на якому були показані дорожні знаки, що вказують на наближення до таких російських населених пунктів, як Любимівка, Безлюдівка та Чуровичі.

Свою підтримку Україні також висловив легіон "Свобода Росії", запропонувавши громадянам Росії боротися за країну, звільнену від влади Путіна. Цей легіон звернувся до населення російських прикордонних регіонів із закликом залишитися у безпеці, не протистояти та не боятися.

Вони наголосили, що їхньою метою не є завдання шкоди громадянам та використання їх для досягнення власних цілей, як це роблять прихильники Путіна. Обіцяно подробиці про це найближчим часом.

Крім того, наголошується на поширенні повідомлень про руйнування прикордонного пункту "Грайворон" на російських платформах.

Російська служба з надзвичайних ситуацій відправила попередження місцевому населенню Грайворонського та Шебекинського районів про можливий обстріл та закликала всіх мешканців знайти укриття.

Що говорять у ГУР Міноборони України

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив про початок операції, яку проводять "Російський добровольчий корпус" та "Легіон Свобода Росії".

"Ці формування, які складаються з громадян Росії, мають намір звільнити деякі території в Білгородській області, стверджуючи, що вони в цей час знаходяться під контролем того, що вони називають "режимом Путіна". Мета їх дій — відтіснити супротивника та встановити зону безпеки для захисту цивільного населення України", — повідомив Юсов.

Нагадаємо, губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що вчора ввечері, 21 травня, було здійснено атаку на адміністративну будівлю у Грайворонському міському окрузі. За його словами, з квадрокоптера було скинуто вибуховий пристрій.