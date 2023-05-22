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События в Белгороде: истерическая реакция россиян и мемы украинцев

22 мая 2023 17:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Истерика россиян и мемы украинцев — события в Белгороде 22 мая
Взрывы в русском Белгороде. Фото: коллаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 22 мая, в Белгородской области снова раздались взрывы. Местные соцсети заявляют об украинских танках, которые якобы пересекли границу и работу вымышленной украинской ДРГ.

Новини.LIVE собрали истерические реакции местных жителей на события в Белгороде.

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События в Белгороде

Понедельник для жителей находящегося на границе с Украиной российского Белгорода "начался не с кофе". По местным радиостанциям объявляли об увольнении города и распространяли призывы к эвакуации, звучала воздушная тревога, регион атаковали БпЛА, а российские добровольцы заявили об увольнении нескольких населенных пунктов.

Россияне истерически реагируют и в панике эвакуируются из города и населенных пунктов, а украинцев сорвали сеть мемами и шутками о "Белгородской Народной Республике".

Реакция россиян

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Реакция и мемы украинцев

Сегодняшние события в российском Белгороде очень порадовали украинцев. В частности, пользователи шутят, что "контрнаступление пошло на Белгород", мол, "ВСУ передумали идти на Крым, а пошли увольнять Белгород", другие отмечают, что "нас там нет".

Украинцы также массово шутят и о присоединении Белгородской области к Украине и обособлении от России во вновь созданную "Белгородскую народную республику" — с новым руководством и военными наградами за "освобождение" региона.

мемы украинцев о Белгороде

мемы украинцев о Белгороде

мемы украинцев о Белгороде

мемы украинцев о Белгороде

мемы украинцев о Белгороде

мемы украинцев о Белгороде

мемы украинцев о Белгороде

мемы украинцев о Белгороде

Что происходит в Белгороде

В начале дня 22 мая добровольцы распространили видео, на котором были показаны дорожные знаки, указывающие на приближение к таким российским населенным пунктам, как Любимовка, Безлюдовка и Чуровичи.

Свою поддержку Украине также выразил легион "Свобода России", предложив гражданам России бороться за освобожденную от власти Путина страну. Этот легион обратился к населению российских приграничных регионов с призывом остаться в безопасности, не противостоять и бояться.

Они подчеркнули, что их целью не является причинение вреда гражданам и использование их для достижения собственных целей, как это делают сторонники Путина. Обещаны подробности об этом в ближайшее время.

Кроме того, отмечается распространение сообщений о разрушении пограничного пункта "Грайворон" на российских платформах.

Российская служба по чрезвычайным ситуациям отправила предупреждение местному населению Грайворонского и Шебекинского районов о возможном обстреле и призвала всех жителей найти укрытие.

Что говорят в ГУР Минобороны Украины

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил о начале операции, проводимой "Русским добровольческим корпусом" и "Легионом Свобода России".

"Эти формирования, состоящие из граждан России, намерены освободить некоторые территории в Белгородской области, утверждая, что они в настоящее время находятся под контролем того, что они называют "режимом Путина". Цель их действий — оттеснить противника и установить зону безопасности для защиты гражданского населения Украины", — сообщил Юсов.

Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что вчера вечером, 21 мая, была совершена атака на административное здание в Грайворонском городском округе. По его словам, с квадрокоптера было сброшено взрывное устройство.

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