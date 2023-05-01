Подоляк назвав нові цілі авіаударів росіян

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: president.gov.ua

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Росія змінила тактику авіаударів. За його словами, зараз ракети бʼють спеціально по цивільних обʼєктах.

Про це Михайшло Подоляк розповів під час телемарафону.

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Як повідомляється, ворог намагається спровокувати ЗСУ на певні реакції. Наприклад, щоб військові пішли в контрнаступ без належної підготовки.

"Абсолютно очевидно, що певна зміна тактики є. У цьому немає сумнівів, тому що вони завдають прямих ударів саме по цивільних, багатоквартирних будівлях або місцях, де є багато житла цивільного населення", — каже Подоляк.

Кремль також намагається зрозуміти, чи може він таким чином вплинути на країни Заходу. Тобто чи будуть партнери вимагати негайних переговорів, йдеться в матеріалі.

"Третя причина — вони хочуть зрозуміти, чи можна атакувати не лише за тими траєкторіями, за якими вони атакували взимку і восени, чи можна атакувати в обхід наших систем ППО цивільне населення. І вони дивляться, чи повністю ми закрили небо, чи ні", — додав Подоляк.

Також Радник керівника Офісу говорить і про те, що росіяни намагаються зрозуміти, чи можуть вони таким чином зламати моральний дух українців.

Нагадаємо, раніше Подоляк розповідав, що очікує Україна від липневого саміту НАТО.