Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Подоляк назвав нові цілі авіаударів росіян arrow

Подоляк назвав нові цілі авіаударів росіян

1 травня 2023 23:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Подоляк назвав нові цілі авіаударів росіян
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: president.gov.ua
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Росія змінила тактику авіаударів. За його словами, зараз ракети бʼють спеціально по цивільних обʼєктах.

Про це Михайшло Подоляк розповів під час телемарафону.

Читайте також:

Деталі

Як повідомляється, ворог намагається спровокувати ЗСУ на певні реакції. Наприклад, щоб військові пішли в контрнаступ без належної підготовки.

"Абсолютно очевидно, що певна зміна тактики є. У цьому немає сумнівів, тому що вони завдають прямих ударів саме по цивільних, багатоквартирних будівлях або місцях, де є багато житла цивільного населення", — каже Подоляк.

Кремль також намагається зрозуміти, чи може він таким чином вплинути на країни Заходу. Тобто чи будуть партнери вимагати негайних переговорів, йдеться в матеріалі.

"Третя причина — вони хочуть зрозуміти, чи можна атакувати не лише за тими траєкторіями, за якими вони атакували взимку і восени, чи можна атакувати в обхід наших систем ППО цивільне населення. І вони дивляться, чи повністю ми закрили небо, чи ні", — додав Подоляк.

Також Радник керівника Офісу говорить і про те, що росіяни намагаються зрозуміти, чи можуть вони таким чином зламати моральний дух українців.

Нагадаємо, раніше Подоляк розповідав, що очікує Україна від липневого саміту НАТО.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB