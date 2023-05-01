Подоляк назвал новые цели авиаударов россиян

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: president.gov.ua

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Россия сменила тактику авиаударов. По его словам, сейчас ракеты бьют специально по гражданским объектам.

Об этом Михаил Подоляк рассказал во время телемарафона.

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Как сообщается, враг пытается спровоцировать ВСУ на определенные реакции. Например, чтобы военные пошли в контрнаступление без должной подготовки.

"Совершенно очевидно, что определенная смена тактики есть. В этом нет сомнений, потому что они наносят прямые удары именно по гражданским, многоквартирным зданиям или местам, где есть много жилья гражданского населения", — говорит Подоляк.

Кремль также пытается понять, может ли он таким образом повлиять на страны Запада. То есть, будут ли партнеры требовать немедленных переговоров, говорится в материале.

"Третья причина — они хотят понять, можно ли атаковать не только по тем траекториям, по которым они атаковали зимой и осенью, можно ли атаковать в обход наших систем ПВО гражданское население. И они смотрят, полностью ли мы закрыли небо или нет", – добавил Подоляк.

Также советник руководителя Офиса говорит и о том, что россияне пытаются понять, могут ли они таким образом сломать моральный дух украинцев.

Напомним, ранее Подоляк рассказывал, что ожидает Украину от июльского саммита НАТО.