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Подоляк назвал новые цели авиаударов россиян

1 мая 2023 23:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Подоляк назвал новые цели авиаударов россиян
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: president.gov.ua
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Россия сменила тактику авиаударов. По его словам, сейчас ракеты бьют специально по гражданским объектам.

Об этом Михаил Подоляк рассказал во время телемарафона.

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Как сообщается, враг пытается спровоцировать ВСУ на определенные реакции. Например, чтобы военные пошли в контрнаступление без должной подготовки.

"Совершенно очевидно, что определенная смена тактики есть. В этом нет сомнений, потому что они наносят прямые удары именно по гражданским, многоквартирным зданиям или местам, где есть много жилья гражданского населения", — говорит Подоляк.

Кремль также пытается понять, может ли он таким образом повлиять на страны Запада. То есть, будут ли партнеры требовать немедленных переговоров, говорится в материале.

"Третья причина — они хотят понять, можно ли атаковать не только по тем траекториям, по которым они атаковали зимой и осенью, можно ли атаковать в обход наших систем ПВО гражданское население. И они смотрят, полностью ли мы закрыли небо или нет", – добавил Подоляк.

Также советник руководителя Офиса говорит и о том, что россияне пытаются понять, могут ли они таким образом сломать моральный дух украинцев.

Напомним, ранее Подоляк рассказывал, что ожидает Украину от июльского саммита НАТО.

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