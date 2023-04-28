В Офісі Президента розповіли, чи обстрілює Україна територію Росії

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна не обстрілює територію Російської Федерації. За його словами, в цьому немає військового сенсу.

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю "Право на Владу" з Наталією Мосейчук.

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Україна не обстрілює РФ

"Ми не наносимо удари по території Російської Федерації. В цьому немає військового сенсу. Для нас важливо знищити все, що знаходиться на окупованих територіях. Йдеться про всю військову інфраструктуру", — наголосив Подоляк.

За його словами, не варто забувати, що Україна має розвинуті агентурні мережі в РФ. Подоляк розповів, що сьогодні це все більше впливає на процеси, що відбуваються в Росії. Він такого наголосив, що там дуже ослабла силова вертикаль, яка контролювала всі регіони.

Радник голови ОП розповів, що в Російській Федерації збільшується кількість протестних настроїв. За його словами, в Росію з поля бою будуть повертатися багато військових, які до війни перебували у в'язницях. Подоляк каже, що ці люди будуть грабувати, а силових вертикалей зовсім не буде. Внутрішні "банди" будуть конфліктувати між собою та вбивати один одного.

Він прогнозує, що після війни спільноти в РФ будуть формувати народні дружини, які захищатимуть ці території.

Нагадаємо, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що очікує Україна від саміту НАТО. Він відбудеться у Вільнюсі в липні цього року.

Також ми писали, що Подоляк заявив, що не всі позитивно ставляться до того, що робить влада, як в Україні, так і за кордоном, тому критики так само достатньо багато. І це справедливо, оскільки в нас не ідеальна держава, є помилки, є проблеми із корупцією і це прекрасно зрозуміло, тому не має сенсу малювати ідеальну картинку.

Додамо, сьогодні, 28 квітня, Російська Федерація завдала чергового терористичного ракетного удару по цивільних та житлових обʼєктах України, внаслідок чого відбулась масова гибель мирних жителів. Противник продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права.