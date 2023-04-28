Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow В Офісі Президента розповіли, чи обстрілює Україна територію Росії arrow

В Офісі Президента розповіли, чи обстрілює Україна територію Росії

28 квітня 2023 23:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Офісі Президента розповіли, чи обстрілює Україна територію Росії
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна не обстрілює територію Російської Федерації. За його словами, в цьому немає військового сенсу.

Про це Подоляк розповів в інтерв'ю "Право на Владу" з Наталією Мосейчук. 

Читайте також:

Україна не обстрілює РФ

"Ми не наносимо удари по території Російської Федерації. В цьому немає військового сенсу. Для нас важливо знищити все, що знаходиться на окупованих територіях. Йдеться про всю військову інфраструктуру", — наголосив Подоляк.

За його словами, не варто забувати, що Україна має розвинуті агентурні мережі в РФ. Подоляк розповів, що сьогодні це все більше впливає на процеси, що відбуваються в Росії. Він такого наголосив, що там дуже ослабла силова вертикаль, яка контролювала всі регіони.

Радник голови ОП розповів, що в Російській Федерації збільшується кількість протестних настроїв. За його словами, в Росію з поля бою будуть повертатися багато військових, які до війни перебували у в'язницях. Подоляк каже, що ці люди будуть грабувати, а силових вертикалей зовсім не буде. Внутрішні "банди" будуть конфліктувати між собою та вбивати один одного.

Він прогнозує, що після війни спільноти в РФ будуть формувати народні дружини, які захищатимуть ці території.

Нагадаємо, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк розповів, що очікує Україна від саміту НАТО. Він відбудеться у Вільнюсі в липні цього року.

Також ми писали, що Подоляк заявив, що не всі позитивно ставляться до того, що робить влада, як в Україні, так і за кордоном, тому критики так само достатньо багато. І це справедливо, оскільки в нас не ідеальна держава, є помилки, є проблеми із корупцією і це прекрасно зрозуміло, тому не має сенсу малювати ідеальну картинку. 

Додамо, сьогодні, 28 квітня, Російська Федерація завдала чергового терористичного ракетного удару по цивільних та житлових обʼєктах України, внаслідок чого відбулась масова гибель мирних жителів. Противник продовжує порушувати норми міжнародного гуманітарного права.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB