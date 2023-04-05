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Подоляк поделился прогнозами по дальнейшей судьбе Крыма: когда город снова будет украинским

5 апреля 2023 09:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Михаил Подоляк
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Все думали, что Крым снова будет украинским через 20 или 50 лет, а начавшаяся россией широкомасштабная война создала предпосылки для возможного освобождения Крыма уже сейчас. В россии нет ресурсов удержать Крым, Донецк и Луганск. Через полгода Украина войдет в город.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода".

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"Мы точно будем в Крыму. Об этом говорит логика войны"

В 2022 году никто не мог подумать, что в 2023 году в Украине будут серьезно говорить о возвращении Крыма. Мол, многие думали, что это история на 20 или 50 лет. Советник руководителя офиса президента не раз говорил, что летом 2023 будет включаться с набережной Ялты. Уверяет, что его оптимизм основывается на логике войны.

"Мы точно, за очень короткое время, с исторической точки зрения это очень мало шесть месяцев, пять или семь месяцев, мы будем находиться в Крыму. Возможно, это слишком оптимистично, но это оптимизм, который математически выверен. Я еще раз говорю, нет в россии недостаточного ресурса, чтобы удержать ситуацию. Логика войны абсолютно очевидна, и мы точно можем проговорить реалии Крыма на набережной в Ялте. И мы сможем точно говорить об абсолютно эффективном будущем Крыма", — отметил Подоляк.

Будет ли война за Крым

"Будет война не за Крым! Будет война за право существования демократического мира, в рамках международного права. За это идет война. Это не война за территорию, территория это только один из элементов. Это война за право того, чтобы никто не мог прийти к вас домой и сказать: "Смотрите, у меня немного больше оружия, у меня немного больше крылатых ракет, поэтому отдайте мне то, что я хочу." Это сегодня идет война за право на существование цивилизованного мира. И в этом цивилизованном мире места россии, в таком виде, нет. И поэтому безусловно, война будет идти, пока не будет освобождена вся территория Украины", — подчеркнул советник руководителя ОП.

Он также подчеркнул, что у россии и ракетное, и снарядное истощение очевидно. Это не значит, что они не продолжат обстрелы, но, по мнению советника руководителя ОПУ, россия не удержит ни Крым, ни Донецк, ни Луганск.

Напомним, в Крыму оккупанты готовят к контрнаступлению ВСУ. В городе российские оккупационные войска вырыли траншеи, простирающиеся на несколько километров.

Спутниковые изображения, предоставленные компанией Maxar показывают, что Россия также построила десятки подобных оборонительных сооружений.

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