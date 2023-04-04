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Звільнення Криму: ЗМІ показали, як росіяни готуються до наступу ЗСУ

4 квітня 2023 07:33
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Російські окупанти бояться втратити Крим
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У зв'язку з останніми новинами про контрнаступ ЗСУ та звільнення усіх українських територій, у Криму окупанти почали активно готуватись до боїв. В районі містечка Медведівка росіяни викопали довгі траншеї.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Як зазначає видання, після декількох тижнів розкопок окупантів, територія навколо невеликого містечка Медведівка стала оповита складною системою траншей, що тягнеться на кілька кілометрів.

"Проходи вирізані в землі під кутами, щоб надати солдатам більший діапазон вогню. Поруч розташовані інші укріплення, включаючи глибокі рови, призначені для утримання танків і важкої техніки", — йдеться у виданні.

Супутникові зображення, надані компанією Maxar показують, що росія побудувала десятки подібних оборонних споруд.

"Російські військові, мабуть, розуміють, що найближчим часом Крим доведеться захищати", — вважає російський військовий аналітик Ян Матвєєв.

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Зазначається, що оборона швидко зросла напередодні очікуваного весняного наступу України. Всього за кілька тижнів росія побудувала кілометри укріплень поблизу Вітіно, міста на західному узбережжі Криму — хоча аналітики кажуть, що десантний напад малоймовірний.

Супутникові знімки показують, що деякі перешкоди в Криму були побудовані за лічені дні.

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Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов розповів про 12 кроків, які зможуть допомогти деокупувати Крим

Фото: The Washington Post

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