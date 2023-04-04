Звільнення Криму: ЗМІ показали, як росіяни готуються до наступу ЗСУ

Російські окупанти бояться втратити Крим

У зв'язку з останніми новинами про контрнаступ ЗСУ та звільнення усіх українських територій, у Криму окупанти почали активно готуватись до боїв. В районі містечка Медведівка росіяни викопали довгі траншеї.

Про це повідомляє The Washington Post.

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Як зазначає видання, після декількох тижнів розкопок окупантів, територія навколо невеликого містечка Медведівка стала оповита складною системою траншей, що тягнеться на кілька кілометрів.

"Проходи вирізані в землі під кутами, щоб надати солдатам більший діапазон вогню. Поруч розташовані інші укріплення, включаючи глибокі рови, призначені для утримання танків і важкої техніки", — йдеться у виданні.

Супутникові зображення, надані компанією Maxar показують, що росія побудувала десятки подібних оборонних споруд.

"Російські військові, мабуть, розуміють, що найближчим часом Крим доведеться захищати", — вважає російський військовий аналітик Ян Матвєєв.

Зазначається, що оборона швидко зросла напередодні очікуваного весняного наступу України. Всього за кілька тижнів росія побудувала кілометри укріплень поблизу Вітіно, міста на західному узбережжі Криму — хоча аналітики кажуть, що десантний напад малоймовірний.

Супутникові знімки показують, що деякі перешкоди в Криму були побудовані за лічені дні.

Нагадаємо, нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов розповів про 12 кроків, які зможуть допомогти деокупувати Крим.

Фото: The Washington Post