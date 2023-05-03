Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Подоляк прокоментував нічну атаку Кремля безпілотниками arrow

Подоляк прокоментував нічну атаку Кремля безпілотниками

3 травня 2023 17:46
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Подоляк прокоментував нічну атаку Кремля безпілотниками
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пов’язав заяву Кремля щодо безпілотника над резиденцією президента РФ з підготовкою російським керівництвом масштабного теракту. По сценарію Росія спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів, а потім демонструє "дрони над Кремлем". 

Про це Михайло Подоляк повідомив у своєму Twitter.

Читайте також:

Реакція Подоляка на безпілотники над Кремлем

"Щодо дронів над Кремлем. Все передбачувано… Росія явно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів. А потім демонструє "дрони над Кремлем", — розповів Подоляк.

Він пояснив, що Україна веде виключно оборонну війну і не атакує об‘єкти на території Росії, бо це не вирішує жодної воєнної задачі. Водночас такі заяви з боку Росії дають їй підстави виправдати свої атаки по цивільних.

Крім того, радник керівника ОП зазначив, що керівництво України з цікавістю спостерігає "за зростанням казусів та ексцесів, що відбуваються в різних куточках РФ".

"Поява невідомих безпілотних апаратів на енергетичних об‘єктах чи на території Кремля можуть свідчити виключно про підпільну роботу місцевих сил спротиву", — підкреслив радник керівника ОП.

Він також констатував втрату силового контролю над країною з боку "клану Путіна", хоча в Кремлі постійно заявляли про свій тотальний контроль над повітрям.

"Одним словом, щось у РФ відбувається, але точно без дронів України над Кремлем", — зазначив Подоляк.

Нагадаємо, пресслужба Володимира Путіна повідомила, що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники.

Згодом Міністерство закордонних справ РФ пригрозило Україні за нічну атаку дронами, а в мережі з'явились кадри "прильоту" БпЛА по Кремлю.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB