Подоляк прокоментував нічну атаку Кремля безпілотниками

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: ОП

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк пов’язав заяву Кремля щодо безпілотника над резиденцією президента РФ з підготовкою російським керівництвом масштабного теракту. По сценарію Росія спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів, а потім демонструє "дрони над Кремлем".

Про це Михайло Подоляк повідомив у своєму Twitter.

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"Щодо дронів над Кремлем. Все передбачувано… Росія явно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів. А потім демонструє "дрони над Кремлем", — розповів Подоляк.

Він пояснив, що Україна веде виключно оборонну війну і не атакує об‘єкти на території Росії, бо це не вирішує жодної воєнної задачі. Водночас такі заяви з боку Росії дають їй підстави виправдати свої атаки по цивільних.

Крім того, радник керівника ОП зазначив, що керівництво України з цікавістю спостерігає "за зростанням казусів та ексцесів, що відбуваються в різних куточках РФ".

"Поява невідомих безпілотних апаратів на енергетичних об‘єктах чи на території Кремля можуть свідчити виключно про підпільну роботу місцевих сил спротиву", — підкреслив радник керівника ОП.

Він також констатував втрату силового контролю над країною з боку "клану Путіна", хоча в Кремлі постійно заявляли про свій тотальний контроль над повітрям.

"Одним словом, щось у РФ відбувається, але точно без дронів України над Кремлем", — зазначив Подоляк.

Нагадаємо, пресслужба Володимира Путіна повідомила, що в ніч проти 3 травня Україна намагалася завдати удару по Кремлю. При цьому російські військові та спецслужби нібито зуміли підбити два українські безпілотники.

Згодом Міністерство закордонних справ РФ пригрозило Україні за нічну атаку дронами, а в мережі з'явились кадри "прильоту" БпЛА по Кремлю.