Подоляк різко відреагував на заяви Лукашенка про причетність України до вибуху у Мачулищах

Михайло Подоляк

В Офісі президента України відреагували на звинувачення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито причетність України до атаки на російський літак-розвідник А-50 на аеродромі Мачулищі. Там запропонували Лукашенку чіткіше формулювати думки.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у своєму Twitter.

Що сказав Подоляк

"Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт — це коли з території Білорусі запускають ракети по українських містах. Диверсії — коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-корегувальнику А-50 — антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами", — написав Подоляк у відповідь на промову Лукашенка в Мінську 7 березня.

Потрібно визначитися з дефініціями. Теракт – це коли з території Білорусі запускають ракети по 🇺🇦 містах. Диверсії – коли з білоруського кордону заходять ДРГ. Удар по літаку-корегувальнику А-50 – антитерористичний акт, здійснений, до речі, місцевими партизанами. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2023

Заяви Лукашенка

У вівторок, 7 березня, Олександр Лукашенко підтвердив диверсію щодо літака А-50 на аеродромі Мачулищі та заявив про затримання "терориста українських спецслужб, а також його посібників", які нібито спланували атаку на А-50 "за підтримки Служби безпеки України та ЦРУ США".

"Служба безпеки України, керівництво ЦРУ чи то збоку, чи то за спиною розробляють операцію проти Республіки Білорусь. Був підготовлений терорист. Він росіянин, із російським паспортом, має український паспорт. Народився у Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишились у Києві. Він був завербований спецслужбою України в 2014 році. Айтішник або добре знається на IT-технологіях. Готувався для здійснення терористичних актів", — розповів Лукашенко.

Також самопроголошений президент Білорусі істерично облаяв українського президента Володимира Зеленського через атаку на аеродром і кинув йому виклик.

"Висновок один. Я ще якось думав, що Україні потрібен мир, що Зеленський вболіває за свій народ. Президент Зеленський — просто гнида. Просто гнида! Такі операції не проводяться без погодження з керівником країни та головнокомандувачем. Це я вам говорю як президент", — обурився він.

Нагадаємо, 26 лютого на військовому аеродромі "Мачулищі", що розташовується поблизу Мінська, сталося декілька вибухів.

Згодом стало відомо, що ціллю атаки став літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 армії рф. За неофіційними даними, внаслідок отриманих ушкоджень літак повністю виведено з ладу.

Додамо, британська розвідка проаналізувала інформацію про вибух на аеродромі "Мачулищі" у Білорусі. Після імовірної втрати літака А-50 в російській армії залишиться лише шість подібних літаків.

Фото: Getti Images