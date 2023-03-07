Подоляк резко отреагировал на заявления Лукашенка о причастности Украины к взрыву в Мачулищах

Михаил Подоляк

В Офисе президента Украины отреагировали на обвинения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенка о якобы причастности Украины к атаке на российский самолет-разведчик А-50 на аэродроме Мачулищи. Там предложили Лукашенку более четко формулировать мнения.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в своем Twitter.

Что сказал Подоляк

"Нужно определиться с дефинициями. Теракт — это когда с территории Беларуси запускают ракеты по украинским городам. Диверсии — когда с белорусской границы заходят ДРГ. Удар по самолету-корректировщику А-50 — антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами", — написал Подоляк в ответ на речь Лукашенку в Минске 7 марта.

Нужно определиться с дефинициями. Теракт – это когда с территории Беларуси запускают ракеты по 🇺🇦 городам. Диверсии – когда с белорусской границы входят ДРГ. Удар по самолету-корректировщику А-50 – антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2023

Заявления Лукашенка

Во вторник, 7 марта, Александр Лукашенко подтвердил диверсию по самолету А-50 на аэродроме Мачулищи и заявил о задержании "террориста украинских спецслужб, а также его пособий", якобы спланировавших атаку на А-50 "при поддержке Службы безопасности Украины и ЦРУ США".

"Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ или со стороны, или за спиной разрабатывают операцию против Республики Беларусь. Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины в 2014 году. Айтишник или хорошо разбирается в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов", — рассказал Лукашенко.

Также самопровозглашенный президент Беларуси истерически обругал украинского президента Владимира Зеленского из-за атаки на аэродром и бросил ему вызов.

"Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет своим народом. Президент Зеленский — просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент", — возмутился он.

Напомним, 26 февраля на военном аэродроме "Мачулищи", который находится вблизи Минска, произошло несколько взрывов.

Впоследствии стало известно, что целью атаки стал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 армии рф. По неофициальным данным, в результате полученных повреждений самолет полностью выведен из строя.

Добавим, британская разведка проанализировала информацию о взрыве на аэродроме "Мачулищи" в Беларуси. После вероятной потери самолета А-50 в российской армии останется всего шесть подобных самолетов.

Фото: Getti Images