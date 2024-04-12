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Подоляк відповів, чи буде Україна атакувати НПЗ Росії після критики США

12 квітня 2024 21:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Подоляк відповів, чи буде Україна атакувати НПЗ Росії після критики США
Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: video grab
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна продовжуватиме знищувати російські нафтопереробні заводи навіть після критики Сполучених Штатів Америки. За його словами, бійці ЗСУ мають атакувати об'єкти, які забезпечують війну.

Про це Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю журналісту Василю Голованову у п'ятницю, 12 квітня.

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Удари по російських НПЗ

Подоляк наголосив, що всі заяви американських чиновників проти ударів України по російських НПЗ — це внутрішні дискусії щодо інтересів США, однак вони не є ультимативними пропозиціями нашій країні. 

Він нагадав, що Київ веде оборонну війну та має повне право знищувати всю інфраструктуру війни агресора.

"Україна не просто має право, а практично зобов'язана руйнувати інфраструктуру забезпечення війни. Тобто Україні, щоб отримати позитивні результати у війні, потрібно знищувати російську інфраструктуру. НПЗ — це безпосередньо військова інфраструктура", — зазначив Подоляк.

Він пояснив, що всі польоти "Тушок" та "МіГів" здійснюються за допомогою пального, яке виробляється на російських НПЗ. Щоб захистити свою територію, Україні потрібно ліквідувати ці об'єкти.

"Чи знищуватиме їх Україна? Безумовно", — зазначив Подоляк.

Також він наголосив, що твердження про можливий вплив українських атак на глобальний ринок — це міф. Росія експортує обмежену кількість сирої нафти, яка не має значного впливу на формування цін.

"Якщо у вас немає нафтопереробки, то ви, навпаки, збільшуватимете продажі обсягів сирої нафти на глобальному ринку", — додав він.

За словами Подоляка, на ціни на глобальному ринку впливають атаки хуситів та позиція Організації країн — експортерів нафти (ОПЕК).

Нагадаємо, що глава Пентагону порадив Україні не атакувати НПЗ Росії та обрати інші цілі. Наприклад, військові об'єкти.

Також Міжнародне енергетичне агентство висловило занепокоєння щодо українських атак на російські нафтопереробні заводи. Вони попередили, що такі дії можуть спричинити негативні наслідки для глобальних ринків нафтопродуктів.

Офіс президента
росія
війна
Михайло Подоляк
ЗСУ
НПЗ
Україна

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