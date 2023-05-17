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Подоляк розповів, що насправді затягує кінець війни

17 травня 2023 17:12
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Подоляк розповів, що насправді затягує кінець війни
Радник Глави Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: УНІАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк розповів про "неадекватні акценти", які відволікають увагу від реально важливих моментів під час війни.

Про це заявив Михайло Подоляк на своїй Telegram-сторінці.

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Радник Глави Офісу Президента України у новому дописі розповів, що, на його думку, затягує правильний фінал війни.

За його словами, найбільш очевидний приклад — коли світові медіа майже тиждень обговорювали постановочне збиття дронів поблизу Кремля, натомість обстріл супермаркету в Херсоні того ж дня, який забрав життя щонайменше 23 людей, залишився поза активною увагою.

Окрім цього, радник Глави ОП зазначає, що сотні заголовків іноземних ЗМІ про спроби "мирного врегулювання" не збігаються із тим, що насправді відбувається в Україні.

"Те саме відбувається просто зараз. Сотні заголовків про спроби "мирного врегулювання" розбиваються на уламки об українську реальність, де Росія збільшила інтенсивність обстрілів мирного населення прикордонних регіонів. Лише за останній тиждень – з 8 по 16 травня – російські війська 162 рази обстріляли Харківську, Чернігівську та Сумську області з артилерійських та мінометних установок. Це не про абстракцію. Ще раз по складах – Рф 162 рази свідомо обстріляла прикордонні області України з очевидним наміром вбити цивільних", — каже Подоляк.

Ким насправді є Путін

Також посадовець наголосив і на тому, що Путін все ще вірить у непереможність "другої армії світу", однак реально абсолютно інша.

"Субʼєкт П. несамовито повірив у самостійно вигаданий міф про непереможність "другої армії світу" – але реальність зовсім інша. У "найбільших стратегів сучасності", яких ще вчора вважали потужними гравцями і тому дозволяли вести себе нагло і мерзенно, порушуючи міжнародне право, – афективна, панічна, істерична поведінка все ясніше проявляється. Тепер це помітно для багатьох. Тому риторика глобальної політики змінилась – Росія характеризується вкрай негативно. Ніяких перспектив. Але потрібні дії. Конкретні дії. Менше конспірології. Менше рефлексії на слова російських vip-screamer… Це взагалі не має значення", — заявив Подоляк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Михайло Подоляк розповідав про подальшу долю Криму після повернення в Україну. За його словами, скоріш за все він більше не буде автономною республікою.

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