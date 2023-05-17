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Подоляк закликав світ визнати Росію країною-терористом

17 травня 2023 14:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Подоляк закликав світ визнати Росію країною-терористом
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Де-факто Росія вже давно довела, що вона держава-спонсор тероризму. Тепер світу потрібно визнати це офіційно, аби обмежити її торгівлю, участь у глобальних заходах та вплив.

Про це повідомив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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"Світ, безперечно, швидко змінюється. І дедалі чіткіше заявляє правильні позиції. Одна з таких позицій — визначити Росію де-юре країною-терористом або країною — спонсором тероризму", — написав Подоляк.

Він наголосив, що де-факто це вже абсолютно доведено. Але статус "де-юре" остаточно закриє для Росії багато важливих можливостей, зокрема, торгівлю з "нейтральними країнами", участь у глобальних заходах, ініціативність у міжнародних платформах.

"Вчора демократії боялися говорити про це — нині триває прискорена підготовка до відповідних юридичних Рішень. Єдине, про що шкодуємо, — що надто повільно. Росію потрібно обов'язково й демонстративно вивести у "спеціальний карантин" і різко обмежити можливості поширювати свою отруту", — підкреслив радник керівника ОП.

Нагадаємо, 12 травня Президент України Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти Росії. Він підписав відповідний указ "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

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