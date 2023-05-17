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Подоляк рассказал, что на самом деле затягивает конец войны

17 мая 2023 17:12
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Подоляк рассказал, что на самом деле затягивает конец войны
Советник Главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: УНИАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал о "неадекватных акцентах", отвлекающих внимание от реально важных моментов во время войны.

Об этом заявил Михаил Подоляк на своей Telegram-странице.

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Советник Главы Офиса Президента Украины в новом сообщении рассказал, что, по его мнению, затягивает правильный финал войны.

По его словам, наиболее очевидный пример — когда мировые медиа почти неделю обсуждали постановочное сбивание дронов вблизи Кремля, обстрел супермаркета в Херсоне в тот же день, который унес жизни по меньшей мере 23 человек, остался без активного внимания.

Кроме этого, советник Главы ОП отмечает, что сотни заголовков иностранных СМИ о попытках "мирного урегулирования" не совпадают с тем, что происходит в Украине.

"То же происходит прямо сейчас. Сотни заголовков о попытках "мирного урегулирования" разбиваются на обломки об украинской реальности, где Россия увеличила интенсивность обстрелов мирного населения приграничных регионов. Только за последнюю неделю - с 8 по 16 мая - российские войска 162 раза обстреляли Харьковскую, Черниговскую и Сумскую области из артиллерийских и минометных установок. Это не об абстракции. Еще раз по составам - Россия 162 раза сознательно обстреляла пограничные области Украины с очевидным намерением убить гражданских", — говорит Подоляк.

Кем на самом деле является Путин

Также чиновник отметил и то, что Путин все еще верит в непобедимость "второй армии мира", однако реально совершенно другая.

"Субъект П. неистово поверил в самостоятельно выдуманный миф о непобедимости "второй армии мира" – но реальность совсем другая. У "величайших стратегов современности", которых еще вчера считали мощными игроками и поэтому позволяли вести себя нагло и мерзко, нарушая международное право, – аффективное, паническое, истерическое поведение все яснее проявляется.Теперь это заметно для многих.Поэтому риторика глобальной политики изменилась - Россия характеризуется крайне негативно.Никаких перспектив.Но нужны действия.Конкретные действия.Меньше конспирологии.Меньше рефлексии на слова российских vip-screamer... Это вообще не имеет значения", — заявил Подоляк.

Напомним, ранее мы писали, что Михаил Подоляк рассказывал о дальнейшей судьбе Крыма по возвращении в Украину. По его словам, скорее всего, он больше не будет автономной республикой.

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