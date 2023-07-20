Подоляк розповів, що продовжує політичне життя Путіна

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: armyinform

Світові лідери не роблять активних дій у світлі навмисних агресивних дій Росії проти цивільних об'єктів в Україні та погроз на адресу кораблів у водах Чорного моря. Якщо РФ піде без відповідальності за свої дії в цьому конфлікті, це може створити прецедент, за якого вона та інші нації ігноруватимуть міжнародне право.

Про це повідомив радник Офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter.

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Що продовжує політичне життя Путіна

Подоляк наголошує, що Росія націлена на портові міста Одесу та Миколаїв і становить небезпеку для цивільних суден у Чорному морі. Він висловив сумнів щодо можливості термінового засідання Ради безпеки ООН з питання світової продовольчої безпеки.

Михайло Подоляк також зауважив, що пропозиції про міжнародні конвої та інші активні запобіжні заходи здаються надто тривожними, що може продовжувати політичний вплив Путіна.

"Світова спільнота обирає… стояти осторонь. Ідея міжнародних супровідних конвоїв, як і будь-якої активної дії, викликає… панічний страх, який продовжує політичне життя Путіна", — каже радник.

Подоляк стверджує, що якщо Росія піде без відповідальності за свої дії у цьому конфлікті, це може створити прецедент, за якого вона та інші нації ігноруватимуть міжнародне право. Він також висловив побоювання, що ракетні атаки можуть стати найпоширенішим методом дипломатії в майбутньому.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня в Одесі близько 01:57 пролунала повітряна тривога, яка тривала дві години. За цей час у місті пролунала серія вибухів. Внаслідок обстрілу зруйновано адмінбудівлю в центрі міста. Крім того, чотири особи отримали поранення.

Крім того, сьогодні вночі окупанти вдарили по житлових будинках у Миколаєві. Постраждали 18 людей, зокрема п'ятеро дітей.