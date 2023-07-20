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Подоляк рассказал, что продлевает политическую жизнь Путина

20 июля 2023 18:10
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Подоляк рассказал, что продлевает политическую жизнь Путина
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: armyinform
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Мировые лидеры не предпринимают активных действий в свете намеренных агрессивных действий России против гражданских объектов в Украине и угроз в адрес кораблей в водах Черного моря. Если РФ уйдет без ответственности за свои действия в этом конфликте, это может создать прецедент, при котором она и другие нации будут игнорировать международное право.

Об этом сообщил советник Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter.

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Подоляк подчеркивает, что Россия нацелена на портовые города Одессу и Николаев и представляет опасность для гражданских судов в Черном море. Он выразил сомнение в возможности срочного заседания Совета безопасности ООН по вопросу мировой продовольственной безопасности.

Михаил Подоляк также заметил, что предложения о международных конвоях и другие активные меры предосторожности кажутся слишком тревожными, что может продлевать политическое влияние Путина.

"Мировое сообщество выбирает… стоять в стороне. Идея международных сопроводительных конвоев, как и любого активного действия, вызывает… панический страх, который продолжает политическую жизнь Путина", — говорит советник.

Подоляк утверждает, что если Россия уйдет без ответственности за свои действия в этом конфликте, это может создать прецедент, при котором она и другие нации будут игнорировать международное право. Он также выразил опасение, что ракетные атаки могут стать распространенным методом дипломатии в будущем.

Напомним, в ночь на 20 июля в Одессе около 01:57 прозвучала воздушная тревога, которая длилась два часа. За это время в городе прозвучала серия взрывов. В результате обстрела разрушено админздание в центре города. Кроме того, четыре человека получили ранения.

Кроме того, сегодня ночью оккупанты ударили по жилым домам в Николаеве. Пострадали 18 человек, в том числе пятеро детей.

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