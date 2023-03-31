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Подоляк відповів лукашенку на заклики "припинити вогонь"

31 березня 2023 20:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Михайло Подоляк
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на останні заяви олександра лукашенка про перемир’я в Україні на основі нинішньої лінії фронту.

Про це Подоляк написав у своєму Twitter.

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Реакція Подоляка

"Ще раз по пунктах. Будь-яке припинення вогню буде означати право рф залишитися на окупованих територіях. Цього категорично не можна допустити. Україна має право переміщувати на своїй території війська і техніку так, як вважає за потрібне. Дивні "миротворці" виглядають комічно", — написав Подоляк.

Що передувало

31 березня президент білорусі під час послання до білоруського народу та Національних зборів закликав до "негайного перемир'я" між росією та Україною, пригрозив російською ядерною зброєю, а також заявив, що має "інсайдерську інформацію" про те, що нібито "люди з обох боків фронту в Україні вже починають домовлятися".

Нагадаємо,  на Національних зборах самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко також розповів, для чого потрібна російська ядерна зброя на території його країни. За його словами, в білорусі готується "державний переворот". лукашенко заявив, що країну хочуть "втягнути у війну".

Також ми писали, що де-факто президент білорусі олександр лукашенко заявив, що Польща готує напад на білорусь. Для цього нападу поляки нібито готують білоруських емігрантів, які зараз воюють в Україні.

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