Подоляк відповів лукашенку на заклики "припинити вогонь"

Михайло Подоляк

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на останні заяви олександра лукашенка про перемир’я в Україні на основі нинішньої лінії фронту.

Про це Подоляк написав у своєму Twitter.

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Реакція Подоляка

"Ще раз по пунктах. Будь-яке припинення вогню буде означати право рф залишитися на окупованих територіях. Цього категорично не можна допустити. Україна має право переміщувати на своїй території війська і техніку так, як вважає за потрібне. Дивні "миротворці" виглядають комічно", — написав Подоляк.

Ще раз по пунктах. Будь-яке припинення вогню буде означати право Рф залишитися на окупованих територіях. Цього категорично не можна допустити. 🇺🇦 має право переміщувати на своїй території війська і техніку так, як вважає за потрібне. Дивні «миротворці» виглядають комічно. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 31, 2023

Що передувало

31 березня президент білорусі під час послання до білоруського народу та Національних зборів закликав до "негайного перемир'я" між росією та Україною, пригрозив російською ядерною зброєю, а також заявив, що має "інсайдерську інформацію" про те, що нібито "люди з обох боків фронту в Україні вже починають домовлятися".

Нагадаємо, на Національних зборах самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко також розповів, для чого потрібна російська ядерна зброя на території його країни. За його словами, в білорусі готується "державний переворот". лукашенко заявив, що країну хочуть "втягнути у війну".

Також ми писали, що де-факто президент білорусі олександр лукашенко заявив, що Польща готує напад на білорусь. Для цього нападу поляки нібито готують білоруських емігрантів, які зараз воюють в Україні.