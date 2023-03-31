лукашенко розповів, навіщо йому ядерна зброя рф на території білорусі

олександр лукашенко

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко розповів, для чого потрібна російська ядерна зброя на території його країни. За його словами, в білорусі готується "державний переворот". лукашенко заявив, що країну хочуть "втягнути у війну".

Про це лукашенко сказав під час послання білоруському народу і парламенту.

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"білорусь намагаються втягнути у війну. Особливо стараються наші сусіди, ці факти не сховаєш. Повним ходом йде формування якихось полків для подальшого перевороту в білорусі, настане час — ми вам викладемо це все. Сьогодні не час, йде кропітка закрита робота. Але повірте на слово, я вас ніколи не обманював. Вони готуються вторгнутися на територію білорусі, щоб знищити нашу країну. Роблять з наших бойовиків, а по простому — бандитів, яких не шкода. Їм їх не шкода. Ми також маємо цю інформацію. Перший досвід вони сьогодні набувають в Україні. Щоправда, більше як гарматне м'ясо", — заявив лукашенко.

Самопроголошений президент білорусі наголосив, що саме тому "за обставин, що складаються", він розпочав переговори з путіним щодо повернення в країну ядерної зброї.

"Я не намагаюся когось залякувати, шантажувати! Я хочу убезпечити білоруську державу і забезпечити мир білоруському народу. Своєю історією, всім своїм існуванням мій народ на це заслужив! Під батогом жити більше не хочемо і рабами не будемо!", — додав лукашенко.

Нагадаємо, мінськ і москва домовилися про розміщення тактичну ядерну зброю на території білорусі. Про це нібито давно просив самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко.

Також ми писали, що олександр лукашенко пригрозив Україні та усьому світові "страшним уроком" від росії. лукашенко назвав неприпустимим постачання в Україну британських снарядів зі збідненим ураном.

Додамо, Європейський Союз ухвалив рішення розширити список осіб та установ з білорусі, які підпадають під санкції у зв'язку з їхньою участю у російській агресії проти України та порушеннями прав людини у білорусі. Також ЄС продовжує дію санкцій.