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Подоляк відреагував на ядерні погрози Лукашенка

17 червня 2023 13:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Подоляк відреагував на ядерні погрози Лукашенка
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Ядерні погрози самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка лише анекдотичні заяви. Білоруський диктатор давно не являється суб'єктом політики та війни в України.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

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"Лукашенко не є сьогодні суб'єктом не те що глобальної політики, він навіть не є суб'єктом війни в Україні. Лукашенко є дивним "братом-близнюком" Медведєва, які мають виконувати функцію "клоунського ВІП-агітаційного потягу". Не більше, але й не менше", — заявив Подоляк.

Він додав, що Путін і Медведєв мають робити дивні, абсолютно анекдотичні заяви, які обговорюватимуть ті чи інші інформаційні майданчики для того, щоб цей простір був забитий.

"Головна функція Медведєва і Лукашенка все ж дати Росії можливість якось впливати на загальний негативний контекст оцінки цієї війни. Тобто щоб поле було забито ще чимось, крім негативу щодо Росії", — наголосив радник керівника ОП.

Також він наголосив, що білоруський диктатор майже завжди тільки блефує і намагається залякувати. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Білорусь почала отримувати від Росії тактичну ядерну зброю. На територію підконтрольної Кремлю держави привезли як бомби, так і ракети.

Також Олександр Лукашенко пояснив, навіщо йому ядерна зброя на території країни — щоб ніхто не зміг напасти на Білорусь. Він похвалився, що потужність зброї, яка буде розташована на території Білорусі достатня для миттєвого знищення мільйона людей.

А в Інституті вивчення війни пояснили, що розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є частиною довготривалих зусиль, які спрямовані на закріплення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю, проте малоймовірно, що це може означати якусь російську ескалацію.

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