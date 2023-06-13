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Лукашенко заявив, в який момент готовий застосувати "ядерку" проти України

13 червня 2023 17:20
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Лукашенко заявив, в який момент готовий застосувати "ядерку" проти України
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: росЗМІ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий застосувати ядерну зброю проти України в тому випадку, якщо з боку української сторони буде агресія проти Мінська. Про це Лукашенко сказав під час робочої поїздки до Мінської області.

Про це повідомляє видання Belta.

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На питання журналістів, для чого Білорусі необхідне розміщення тактичної ядерної зброї, Лукашенко відповів у своєму одіозному репертуарі.

"Навіщо це потрібно? Щоб жодна нога якихось сволот не ступала більше на білоруську землю", — сказав самопроголошений президент Білорусі.

Лукашенко готовий застосувати ядерну зброю

За словами вусатого диктатора, причина застосування такої зброї може бути лише одна — агресія проти Білорусі.

"І відповідь буде негайною. Я це заздалегідь говорив уже кілька разів. Я думаю, навряд чи комусь захочеться воювати з країною, яка має таку зброю. Це зброя стримування. Не дай боже мені доведеться приймати рішення на застосування цієї зброї в сучасний час. Але жодного вагання не буде, якщо тільки проти нас буде агресія", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше ми писали, що російський диктатор Володимир Путін продовжує лякати світ своєю ядерною палицею. На минулому тижні він заявив, що остаточно ухвалено рішення про розміщення на початку липня тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь.

Додамо, що такі терміни дії можуть бути пов'язані з позитивними змінами для України ситуації на фронтах.

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