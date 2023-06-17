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Подоляк отреагировал на ядерные угрозы Лукашенка

17 июня 2023 13:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Подоляк отреагировал на ядерные угрозы Лукашенка
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ядерные угрозы самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко только анекдотические заявления. Белорусский диктатор давно не является субъектом политики и войны в Украине.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

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"Лукашенко не является сегодня субъектом не только глобальной политики, он даже не является субъектом войны в Украине. Лукашенко является странным "братом-близнецом" Медведева, которые должны выполнять функцию "клоунского ВИП-агитационного поезда". Не более, но и не меньше", — заявил Подоляк.

Он добавил, что Путин и Медведев должны делать странные, абсолютно анекдотические заявления, обсуждающие те или иные информационные площадки для того, чтобы это пространство было забито.

"Главная функция Медведева и Лукашенко все же дать России возможность как-то влиять на общий негативный контекст оценки этой войны. То есть, чтобы поле было забито еще чем-то, кроме негатива в отношении России", — подчеркнул советник руководителя ОП.

Также он подчеркнул, что белорусский диктатор почти всегда только блефует и пытается запугивать.

Напомним, ранее мы писали, что Белоруссия начала получать от России тактическое ядерное оружие. На территорию подконтрольного Кремлю государства привезли бомбы и ракеты.

Также Александр Лукашенко объяснил, зачем ему ядерное оружие на территории страны — чтобы никто не смог напасть на Беларусь. Он похвастался, что мощность оружия, которое будет расположено на территории Беларуси, достаточна для мгновенного уничтожения миллиона человек.

А в Институте изучения войны объяснили, что развертывание российского тактического ядерного оружия в Беларуси является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление фактического военного контроля России над Беларусью, однако маловероятно, что это может означать некую российскую эскалацию.

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