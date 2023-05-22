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Подоляк відреагував на події в Бєлгороді

22 травня 2023 17:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Подоляк відреагував на події в Бєлгороді
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Україна із цікавістю спостерігає за подіями у Бєлгородській області, але не має до цього безпосереднього стосунку. Поява партизанського руху у такій тоталітарній державі, як Росія, була питанням часу.

Про це написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму Twitter.

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Михайло Подоляк зазначив, що поява партизанського руху в такій тоталітарній країні просто неминуча.

"Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках... Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян росії", — написав він.

Що відбувається у Бєлгороді

На початку дня 22 травня добровольці розповсюдили відео, на якому були показані дорожні знаки, що вказують на наближення до таких російських населених пунктів, як Любимівка, Безлюдівка та Чуровичі.

Свою підтримку Україні також висловив легіон "Свобода Росії", запропонувавши громадянам Росії боротися за країну, звільнену від влади Путіна. Цей легіон звернувся до населення російських прикордонних регіонів із закликом залишитися у безпеці, не протистояти та не боятися.

Вони наголосили, що їхньою метою не є завдання шкоди громадянам та використання їх для досягнення власних цілей, як це роблять прихильники Путіна. Обіцяно подробиці про це найближчим часом.

Крім того, наголошується на поширенні повідомлень про руйнування прикордонного пункту "Грайворон" на російських платформах.

Російська служба з надзвичайних ситуацій відправила попередження місцевому населенню Грайворонського та Шебекинського районів про можливий обстріл та закликала всіх мешканців знайти укриття.

Нагадаємо, у зв'язку з подіями, які почались 22 травня в Бєлгородській області, українці зірвали мережу мемами про так звану "Бєлгородську Народну Республіку".

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