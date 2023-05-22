Подоляк отреагировал на события в Белгороде

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: ОП

Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области, но не имеет к этому непосредственного отношения. Появление партизанского движения в таком тоталитарном государстве как Россия было вопросом времени.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

Читайте также:

Реакция Подоляка

Михаил Подоляк отметил, что появление партизанского движения в такой тоталитарной стране просто неизбежно.

"Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках... Как известно, танки продаются в любом российском военноторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России", — написал он.

Что происходит в Белгороде

В начале дня 22 мая добровольцы распространили видео, на котором были показаны дорожные знаки, указывающие на приближение к таким российским населенным пунктам, как Любимовка, Безлюдовка и Чуровичи.

Свою поддержку Украине также выразил легион "Свобода России", предложив гражданам России бороться за освобожденную от власти Путина страну. Этот легион обратился к населению российских приграничных регионов с призывом остаться в безопасности, не противостоять и бояться.

Они подчеркнули, что их целью не является причинение вреда гражданам и использование их для достижения собственных целей, как это делают сторонники Путина. Обещаны подробности об этом в ближайшее время.

Кроме того, отмечается распространение сообщений о разрушении пограничного пункта "Грайворон" на российских платформах.

Российская служба по чрезвычайным ситуациям отправила предупреждение местному населению Грайворонского и Шебекинского районов о возможном обстреле и призвала всех жителей найти укрытие.

Напомним, в связи с событиями, начавшимися 22 мая в Белгородской области, украинцы сорвали сеть мемами о так называемой "Белгородской Народной Республике".