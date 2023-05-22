Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Подоляк отреагировал на события в Белгороде arrow

Подоляк отреагировал на события в Белгороде

22 мая 2023 17:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Подоляк отреагировал на события в Белгороде
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области, но не имеет к этому непосредственного отношения. Появление партизанского движения в таком тоталитарном государстве как Россия было вопросом времени.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter.

Читайте также:

Реакция Подоляка

Михаил Подоляк отметил, что появление партизанского движения в такой тоталитарной стране просто неизбежно.

"Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках... Как известно, танки продаются в любом российском военноторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России", — написал он.

Что происходит в Белгороде

В начале дня 22 мая добровольцы распространили видео, на котором были показаны дорожные знаки, указывающие на приближение к таким российским населенным пунктам, как Любимовка, Безлюдовка и Чуровичи.

Свою поддержку Украине также выразил легион "Свобода России", предложив гражданам России бороться за освобожденную от власти Путина страну. Этот легион обратился к населению российских приграничных регионов с призывом остаться в безопасности, не противостоять и бояться.

Они подчеркнули, что их целью не является причинение вреда гражданам и использование их для достижения собственных целей, как это делают сторонники Путина. Обещаны подробности об этом в ближайшее время.

Кроме того, отмечается распространение сообщений о разрушении пограничного пункта "Грайворон" на российских платформах.

Российская служба по чрезвычайным ситуациям отправила предупреждение местному населению Грайворонского и Шебекинского районов о возможном обстреле и призвала всех жителей найти укрытие.

Напомним, в связи с событиями, начавшимися 22 мая в Белгородской области, украинцы сорвали сеть мемами о так называемой "Белгородской Народной Республике".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

08:56ПВО сбила все 18 ракет во время ночной российской атаки, — Залужный

19:22 Мудрик не нужен "Челси": клуб принял решение по игроку

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас