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Подоляк відреагував на повідомлення ЗМІ про "ювілейні удари" по Росії

24 квітня 2023 17:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Подоляк відреагував на повідомлення ЗМІ про "ювілейні удари" по Росії
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Офіс президента України висловив невдоволення з приводу публікацій у західних ЗМІ, які стверджують, що Україна готується до удару територією Росії у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що такі публікації, які посилаються на "анонімні джерела", створюють негативну громадську думку про Україну в західних столицях, подаючи її як нерозумну, імпульсивну та нездатну поводитися з серйозною зброєю.

Однак, Подоляк стверджує, що Україна насправді підходить до війни з "залізною математичною логікою" і необхідно мати певний військовий потенціал, щоб ефективно діяти у разі агресії Росії. За його словами, Україна потребує далекобійних ракет для знищення російської логістики на окупованих територіях, а також різних видів авіації для захисту повітряного простору та знищення російських фортифікаційних споруд.

Подоляк підкреслив, що такі військові кошти є головними складовими успішних контрнаступних операцій та мінімізації втрат. Він зазначив, що Україна готується до можливої агресії з боку Росії і необхідно мати сили та засоби, щоб захистити свою територію та населення.

Нагадаємо, що українська армія розпочала сезон "бавовни" у Криму , підкреслили в Силах оборони Півдня, тому окупантам слід звикнути: тихо в Криму цього літа не буде. Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у недавньому інтерв'ю NV заявив: зовсім скоро ЗСУ зайдуть на півострів. План України щодо звільнення окупованого Криму поступово реалізується.

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