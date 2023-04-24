Подоляк відреагував на повідомлення ЗМІ про "ювілейні удари" по Росії
Офіс президента України висловив невдоволення з приводу публікацій у західних ЗМІ, які стверджують, що Україна готується до удару територією Росії у річницю повномасштабного вторгнення 24 лютого.
Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
Що сказав Подоляк
Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявив, що такі публікації, які посилаються на "анонімні джерела", створюють негативну громадську думку про Україну в західних столицях, подаючи її як нерозумну, імпульсивну та нездатну поводитися з серйозною зброєю.
Однак, Подоляк стверджує, що Україна насправді підходить до війни з "залізною математичною логікою" і необхідно мати певний військовий потенціал, щоб ефективно діяти у разі агресії Росії. За його словами, Україна потребує далекобійних ракет для знищення російської логістики на окупованих територіях, а також різних видів авіації для захисту повітряного простору та знищення російських фортифікаційних споруд.
Подоляк підкреслив, що такі військові кошти є головними складовими успішних контрнаступних операцій та мінімізації втрат. Він зазначив, що Україна готується до можливої агресії з боку Росії і необхідно мати сили та засоби, щоб захистити свою територію та населення.
Нагадаємо, що українська армія розпочала сезон "бавовни" у Криму , підкреслили в Силах оборони Півдня, тому окупантам слід звикнути: тихо в Криму цього літа не буде. Глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у недавньому інтерв'ю NV заявив: зовсім скоро ЗСУ зайдуть на півострів. План України щодо звільнення окупованого Криму поступово реалізується.