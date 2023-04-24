Бавовна в Крыму 24 апреля: ВСУ начали деоккупацию полуострова

Флот российских оккупантов в Севастополе. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Украинская армия начала сезон бавовны в Крыму, подчеркнули в Силах обороны Юга, поэтому оккупантам следует привыкнуть: тихо в Крыму этим летом не будет. Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в недавнем интервью NV заявил: совсем скоро ВСУ зайдут на полуостров. План Украины по освобождению оккупированного Крыма постепенно реализуется.

Каким будет сезон бавовны в Крыму и как именно ВСУ деоккупируют полуостров — читайте в Новини.LIVE дальше.

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Россиянам, привыкшим жить и отдыхать в аннексированном Крыму, следует привыкать к воздушной тревоге и готовиться к "сезону бавовны". Мол, до пляжей у окупантов дела не дойдут. Они там уже наигрались в песочек и на этом их игры и кончатся.

"Нынешний теплый период года в Крыму объявляется "сезоном бавовны, а не просто курорта", — заявила начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости" в воскресенье, 23 апреля 2023 года.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Уже через 12 часов после этого, под утро понедельника 24 апреля, оккупационные власти заявили об атаке надводных беспилотников. Это произошло в Севастополе, где базируется Черноморский флот РФ.

Черноморский флот РФ в оккупированном Крыму Фото: РосСМИ

OSINT-сообщество сообщает об успешной атаке дрона на базу 68 бригады кораблей Черноморского флота. Но официальных доказательств пока нет. От взрывов в Севастопольской бухте рядом в домах вылетели стекла и окна.

Выбиты окна на домах в Севастопольской бухте. Фото: ТГ-канал Цаплиенко

"Мы учитываем природные факторы и как только на море утихает шторм и наступает более-менее спокойная и кроткая погода, оккупантам должны пригодиться эти окопы. Недаром же рыли. Надо оправдывать человеческий труд и таким образом. Они уже должны получить первые семена и они уже увидели ветер с нашей стороны. Хлопок будет", — пообещала Наталья Гуменюк в эфире телемарафона уже в понедельник утром, 24 апреля.



Позже Минобороны России также подтвердило атаку на базу Черноморского флота в Севастополе, но утверждает, что она провалилась и все три беспилотных катера были уничтожены.

Без деоккупации Крыма Украина не будет свободной

Деоккупация юга и Крыма — первоочередные планы для ВСУ в будущем контрнаступлении — отмечают ряд украинских военных экспертов.

Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес. Фото: Новини.LIVE

Впервые такое мнение в прошлом году высказал генерал-лейтенант США в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес. По его словам, по всей вероятности, в этом году украинская армия освободит Крым и это произойдет уже летом. И именно Крым — первоочередная задача, а не Донбасс, как все могут подумать.

Украинская армия на фронте. Фото: Reuters

"Дальнейшее наступление ВСУ не должно освободить, например, Донбасс. Это не будет его целью. Задача — это обеспечение условий для освобождения Крыма. А вот когда Крым будет освобожден — Донбасс пойдет следом. Ключ — это Крым!", — еще раз подчеркнул американский генерал в недавнем интервью для Radio NV.

Он также добавил, что не представляет сценария, при котором Украина чувствовала бы себя в безопасности, восстанавливала свою экономику, а Россия в это время и дальше бы находилась в Крыму.

"Посмотрите на карту и вы поймете, что Крым – это как воткнутый в живот Украины кинжал. Он будет таким до тех пор, пока Россия со своими войсками и авиацией находится там. Без деоккупации Крыма будет очень сложно восстановить экономику. Поэтому я считаю, что цель — это освобождение полуострова", — подчеркнул Годжес.

Как же выбить россиян из Крыма: сценарии

Деокупация Крыма действительно является важной составляющей в будущем контрнаступлении ВСУ, — в комментарии Новини.LIVE соглашается известный украинский военный эксперт и глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. Однако этому должны предшествовать сокрушение военного потенциала армии РФ и истощение ее крымской группировки.

Военный эксперт Сергей Кузан. Фото: Новини.LIVE

"А вот для этого нам необходимо дальнобойное оружие. В Крыму находится около 200 военных объектов, которые активно используют россияне. Там собрано лучшее вооружение — и ПВО, и аэродромы и все это Украине необходимо будет уничтожать и истощать крымскую группировку. Иначе атаковать нельзя будет, потому что это будут тяжелые кровопролитные бои", — предположил Кузан.

Второй частью контрнаступления ВСУ станет разрушение Керченского моста. После его частичного подрыва в октябре 2022 года он все-таки частично функционирует и является важной ветвью снабжения Крыма.

Подрыв Крымского моста – 8 октября. Фото: Новини.LIVE

"Крымская бавовна может свидетельствовать о возможности развития военных компаний летом 2023 года по продвижению ВСУ на запорожском и херсонском направлениях. Нанесение ударов по военным объектам в Крыму — законные цели ВСУ. Для Украины не существует никаких красных линий, о которых говорит российский диктатор", — отметил в комментарии Новини.LIVE другой военный эксперт Сергей Снегирев.

Военный эксперт Сергей Снегирев. Фото: Новини.LIVE

По его словам, нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Крыма свидетельствует о каскадном характере планирования ВСУ военной операции по деоккупации Крыма. Подобные маневры применялись при деоккупации Херсонской и Харьковской областей летом-осенью 2022 года.

"ВСУ будут в Крыму весной. Все идет по плану"

Напомним, один из последних мощных крымских хлопков прозвучал в Джанкое 20 марта.

Там расположена российская военная база и аэродром. Кроме того, через город проходит железная дорога, ведущая к оккупированной части Херсонской области Украины.

Были слышны несколько сильных взрывов и выстрелы из стрелкового оружия. По данным украинской разведки, взрывы уничтожили российские крылатые ракеты "Калибр НК", находившиеся там во время транспортировки по железной дороге.

В недавнем интервью Кирилл Буданов еще раз подтвердил свой прогноз по контрнаступлении ВСУ в Крым уже весной этого года. По его словам, до конца весны 2023 года еще достаточно много времени. Он избегает какой-либо конкретики, но уверяет: все идет по плану.