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Подоляк отреагировал на сообщения СМИ о "юбилейных ударах" по России

24 апреля 2023 17:45
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Подоляк отреагировал на сообщения СМИ о "юбилейных ударах" по России
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Офис президента Украины выразил недовольство по поводу публикаций в западных СМИ, которые утверждают, что Украина готовится к удару по территории России в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля. 

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк заявил, что такие публикации, которые ссылаются на "анонимные источники", создают негативное общественное мнение об Украине в западных столицах, преподнося ее как неразумную, импульсивную и неспособную обращаться с серьезным оружием.

Однако, Подоляк утверждает, что Украина на самом деле подходит к войне с "железной математической логикой" и необходимо обладать определенным военным потенциалом, чтобы эффективно действовать в случае агрессии России. Согласно его словам, Украина нуждается в дальнобойных ракетах для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях, а также в различных видах авиации для защиты воздушного пространства и уничтожения российских фортификационных сооружений.

Подоляк подчеркнул, что такие военные средства являются главными составляющими успешных контрнаступательных операций и минимизации потерь. Он заключил, что Украина готовится к возможной агрессии со стороны России и необходимо иметь силы и средства, чтобы защитить свою территорию и население.

Напомним, что украинская армия начала сезон "хлопков" в Крыму, подчеркнули в Силах обороны Юга, поэтому оккупантам следует привыкнуть: тихо в Крыму этим летом не будет. Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в недавнем интервью NV заявил: совсем скоро ВСУ зайдут на полуостров. План Украины по освобождению оккупированного Крыма постепенно реализуется.

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