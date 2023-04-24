Подоляк отреагировал на сообщения СМИ о "юбилейных ударах" по России
Офис президента Украины выразил недовольство по поводу публикаций в западных СМИ, которые утверждают, что Украина готовится к удару по территории России в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля.
Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Что сказал Подоляк
Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк заявил, что такие публикации, которые ссылаются на "анонимные источники", создают негативное общественное мнение об Украине в западных столицах, преподнося ее как неразумную, импульсивную и неспособную обращаться с серьезным оружием.
Однако, Подоляк утверждает, что Украина на самом деле подходит к войне с "железной математической логикой" и необходимо обладать определенным военным потенциалом, чтобы эффективно действовать в случае агрессии России. Согласно его словам, Украина нуждается в дальнобойных ракетах для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях, а также в различных видах авиации для защиты воздушного пространства и уничтожения российских фортификационных сооружений.
Подоляк подчеркнул, что такие военные средства являются главными составляющими успешных контрнаступательных операций и минимизации потерь. Он заключил, что Украина готовится к возможной агрессии со стороны России и необходимо иметь силы и средства, чтобы защитить свою территорию и население.
Напомним, что украинская армия начала сезон "хлопков" в Крыму, подчеркнули в Силах обороны Юга, поэтому оккупантам следует привыкнуть: тихо в Крыму этим летом не будет. Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в недавнем интервью NV заявил: совсем скоро ВСУ зайдут на полуостров. План Украины по освобождению оккупированного Крыма постепенно реализуется.