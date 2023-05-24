Подоляк відреагував на заяви Путіна про мапу "без України"
Україна існувала та існуватиме надалі, а Росія просто історично "самообнулилася". Територія РФ вже занурюється у "безвладдя та бунт".
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи псевдоісторичні заяви Путіна про "відсутність України".
Реакція Подоляка
"Україна була, є та буде. Росія ж історично самообнулилася: путінська еліта зникне, традиційні міфи перетворилися на меми, а територія прискорено занурюється в стан класичного "російського бунту, злиднів і безвладдя", — йдеться в дописі Подоляка.
Що передувало
Напередодні голова Конституційного суду Росії Валерій Зорькін показав очільнику Кремля Володимиру Путіну карту середини XVII століття, заявивши йому, що на ній "немає України".
У відповідь на це російський керманич вкотре продемонстрував свої знання з історії України.
"Ці землі просто входили до складу Речі Посполитої, а потім попросилися до складу Московського царства. От і все. І опинилися у складі Московського царства. А вже потім, після Жовтневої революції, почали утворюватися всілякі квазідержавні утворення, а радянська влада створила Радянську Україну. України не існує", — поділився Путін.
Проте ЗМІ підмітили, що Україна на карті є і позначена французькою як Ukraine pays des cosaques — Україна — країна козаків. Цю карту 1674 року створив картограф Гійом Сансон.
Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що частина України належить Угорщині. Також він висловив сумніви щодо можливості неодмінної поразки Росії. Він вважає, що ніхто не може перемогти "ядерну державу".