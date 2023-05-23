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Не існує ніякої "другої армії світу", — Подоляк

23 травня 2023 19:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Не існує ніякої "другої армії світу", — Подоляк
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Усі міфи про російську "другу армію світу" розпались. Зовсім скоро Росія зіткнеться з величезними внутрішніми проблемами.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону.

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Ситуація в Росії буде погіршуватись

Михайло Подоляк вважає, що попри невдачі Росії на фронті, зовсім скоро ситуація погіршуватиметься і всередині самої країни. 

"Перше – сакральність армії. Вже немає жодної "другої армії світу". Сакральність влади як такої — те саме. Немає жодної ікони, на прізвище Путін. Немає путінського клану, немає Путіна, який усе знає. Третя складова — корупція у Росії. Десять мільярдів на те, щоби побудувати захисну лінію в Бєлгородській області. З'ясувалося, що вона збудована десь у когось у власних маєтках. Що ж, нас це влаштовує", — наголосив радник керівника ОП.

Він також додав, що нещодавня ситуація у Бєлгородській області показала, що Росія нездатна впоратися навіть із проблемами місцевого рівня. 

"Ми побачили, що все тільки погіршуватиметься. Оскільки оперативного управління вони немає, антикризові моделі поведінки де вони практикують. Гроші вони продовжують максимально красти. Системи захисту також немає – ніхто нічого не гарантує російському населенню", — підсумував Подоляк. 

Нагадаємо, у понеділок, 22 травня, легіон "Свобода Росії" заявив про звільнення населеного пункту у Бєлгородській області. Це повідомлення викликало істеричну реакцію користувачів російського сегмента соцмереж.

Того ж дня голова ГУР Кирило Буданов записав відеозвернення російською мовою, адресоване солдатам ЗС РФ. У своєму зверненні глава української розвідки закликав російських військовослужбовців здаватися в полон, попередивши, що "далі буде гірше".

Своєю чергою, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна з інтересом спостерігає за подіями в Бєлгородській області, проте не має до них безпосереднього стосунку.

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