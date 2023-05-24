Подоляк отреагировал на заявления Путина о карте "без Украины"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: goоgle.com

Украина существовала и будет существовать дальше, а Россия просто исторически "самообнулилась". Территория РФ уже погружается в "безвластие и бунт".

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя псевдоисторические заявления Путина об "отсутствии Украины".

Читайте также:

Реакция Подоляка

"Украина была, есть и будет. Россия же исторически самообнулилась: путинская элита исчезнет, традиционные мифы превратились в мемы, а территория ускоренно погружается в состояние классического "российского бунта, нищеты и безвластия", — говорится в сообщении Подоляка.

Что предшествовало

Накануне глава Конституционного суда России Валерий Зорькин показал главе Кремля Владимиру Путину карту середины XVII века, заявив ему, что на ней "нет Украины".

В ответ на это российский вождь в очередной раз продемонстрировал свои знания по истории Украины.

"Эти земли просто входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства. Вот и все. И оказались в составе Московского царства. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всевозможные квазигосударственные образования, а советская власть создала Советскую Украину. Украины не существует", — поделился Путин.

Однако СМИ подметили, что Украина на карте есть и обозначена на французском языке как Ukraine pays des cosaques — Украина — страна казаков. Эту карту 1674 создал картограф Гийом Сансон.

На карте, которой показали Путину, все же "нашлась" Украина. Фото: Gallica

Напомним, недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что часть Украины принадлежит Венгрии. Также он выразил сомнения в возможности непременного поражения России. Он считает, что никто не может победить "ядерное государство".