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Подоляк висловив свою думку щодо вибухів у Бєлгороді

21 квітня 2023 12:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Подоляк висловив свою думку щодо вибухів у Бєлгороді
Радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк попередив про те, що Росія може знищити саму себе у своєму гонитві за знищенням України. Він зазначив, що не можна допустити поразки об'єднаних сил України та її союзників, які оснащені передовими технологіями та стандартами НАТО від корумпованої радянської армії Росії.

Про це повідомив Михайло Подоляк.

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Попередження Подоляка прийшло після того, як у Бєлгороді стався потужний вибух, який, як з'ясувалося пізніше, був викликаний скиданням бомби російською авіацією. Ситуація на кордоні між Росією та Україною продовжує розпалюватися, і посилюється ризик ескалації конфлікту.

Подоляк наголосив, що Росія може бути в небезпеці, якщо продовжить свою агресивну політику щодо України. Він також наголосив, що об'єднані сили України та її союзників готові відстояти свої права та захистити свою територію, використовуючи передові технології та обладнання, а також стандарти НАТО.

Загалом, попередження Подоляка наголошує на напруженій обстановці на кордоні між Росією та Україною, і наголошує на необхідності мирного вирішення конфлікту. Він також наголосив, що Росія має усвідомити, що її агресивна політика може призвести до серйозних наслідків, включаючи загрозу її власній безпеці.

Нагадаємо, що раніше Михайло Подоляк повідомив, що росіяни визнали, що внаслідок падіння їхньої ж авіаційної бомби на Бєлгород постраждали люди. Одну жінку навіть довелося госпіталізувати із черепно-мозковою травмою.

Також ми писали, що у мережі з'явилося відео моменту вибуху у місті Бєлгороді. Відомо, що внаслідок вибуху утворилася вирва радіусом 20 метрів.

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