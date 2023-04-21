Подоляк высказал свое мнение по поводу взрывов в Белгороде

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента

Советник главы Офиса президента Украины, Михаил Подоляк, предупредил о том, что Россия может уничтожить саму себя в своем погоне за уничтожением Украины. Он отметил, что нельзя допустить поражения объединенных сил Украины и ее союзников, которые оснащены передовыми технологиями и стандартами НАТО, от коррумпированной советской армии России.

Об этом сообщил Михаил Подоляк.

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Предупреждение Подоляка пришло после того, как в Белгороде произошел мощный взрыв, который, как позже выяснилось, был вызван сбросом бомбы российской авиацией. Ситуация на границе между Россией и Украиной продолжает накаляться, и усиливается риск эскалации конфликта.

Подоляк подчеркнул, что Россия может быть в опасности, если продолжит свою агрессивную политику в отношении Украины. Он также подчеркнул, что объединенные силы Украины и ее союзников готовы отстоять свои права и защитить свою территорию, используя передовые технологии и оборудование, а также стандарты НАТО.

В целом, предупреждение Подоляка подчеркивает напряженную обстановку на границе между Россией и Украиной, и подчеркивает необходимость мирного разрешения конфликта. Он также подчеркнул, что Россия должна осознать, что ее агрессивная политика может привести к серьезным последствиям, включая угрозу ее собственной безопасности.

This night in Belgorod, the dog bit its own tail: in pursuit of the destruction of 🇺🇦, RF may destroy itself. With “slaps & claps". It can’t be allowed that the combined forces of 🇺🇦 & allies with advanced technologies & NATO standards lose to the worthless corrupt Soviet army. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 21, 2023

Напомним, что ранее Михаил Подоляк сообщил, что россияне признали, что в результате падения их же авиационной бомбы на Белгород пострадали люди. Одну женщину даже пришлось госпитализировать с черепно-мозговой травмой.

Также мы писали, что в сети появилось видео момента взрыва в городе Белгороде. Известно, что в результате взрыва образовалась воронка радиусом 20 метров.